Литературный гороскоп: какие книги расскажут о судьбе знаков зодиака в 2021 году

Каждое литературное произведение является настоящим путешествием в фантастический мир, созданный автором. И зачастую нашими любимыми становятся «книги про нас»: герой похож внешне или по характеру, происходят схожие события или даже просто персонаж живет в такой квартире, о которой мы всегда мечтали. Так какие же книги лучше всего могут погрузить нас в мир других знаков зодиака?

Овен

Открывать что-то новое и всегда быть в движении — это жизненная необходимость для Овнов. Поэтому представители этого знака чаще всего заядлые путешественники, которые не просто любят перемещаться с места на места, но и стараются узнавать максимум подробностей о местах, где бывают. Роман «Аэропорт» Артура Хейли максимально подойдет Овнам, поскольку в книге не только присутствует мотив постоянного странствования, но и описаны множество мельчайших деталей о работе воздушной гавани.

Телец

Вообще Тельцы славятся своей практичностью, вера в волшебство это не про них. Но 2021 год — отличное время для перемен, поэтому представителям этого знака астрологи рекомендуют прочитать роман «Сад» Марины Степуновой. История о борьбе за права и свободу девушки из дворянской семьи обязательно вдохновит вас!

Близнецы

Двойственность, непостоянство, переменчивость — качества типичных Близнецов. Чтобы вы могли совладать со всеми сложностями в жизни, звезды бросают свой свет на книжную полку, где стоит роман Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года». Посмотрите на тех, кому тяжелее чем вам, посмотрите, что происходит у них в жизни. После прочтения этой книги вы наполнитесь силой и уверенностью.

Рак

Наверное, никто не ценит домашний уют больше Раков. Книга «Дом, в котором горит свет» расскажет о том, что не все в этом мире можно найти в дальних странах. Порой, чтобы обрести самое ценное и важное в жизни, нужно просто возвращаться в свой дом.

Лев

Для Львов 2021 год ключевой, поскольку именно им звезды максимально благоволят и подталкивают к невероятным изменениям. Отличным спутником на этот год для вас станет роман «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт. В этой книге вы найдете модель вашего нового мира — солнечного и необычного.

Дева

Планирование и рациональность — сильные стороны Дев, хотя порой вам не хватает уверенности в себе. Роман «Шоколад» Джоанн Харрис станет для вас настольной книгой, потому что в ней заключен пример смелости и решительности, которыми стоит вам только овладеть — весь мир падет к вашим ногам.

Весы

Вас часто одолевают сомнения, вы не знаете, правильно ли поступаете, правильно ли говорите, правильно ли живете. Отвлекитесь от повседневных забот и окунитесь в интригующий и местами опасный мир романа «Квартира в Париже» Гийома Мюссо. Вместе с героями книги вы пройдете путь от случайной встречи с незнакомцем до возникновения настоящего духовного родства.

Скорпион

Скорпионам всегда хочется жгучих страстей и ярких эмоций. Возможно, что пришло время немного остыть. Чтобы избежать в этом году излишнего драматизирования, рекомендуем прочитать книгу «Женщины Лазаря». Это спокойный, тягучий и сложный роман как раз подойдет для того, чтобы привести в порядок свои мысли и прислушаться к голосу разума.

Стрелец

Непоседливые Стрельцы склонны к авантюрам и спонтанным решениям. Совсем как Холли Голайтли — героиня романа Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани». История сумасбродной девушки, которая способна вскружить голову кому угодно, подскажет вам, как не растерять самих себя в мире, полном холодной расчетливости.

Козерог

Весь год трудолюбивые Козероги будут строить новые планы и осуществлять их. Но иногда необходимо брать передышку. Роман «Брисбен» Евгения Водолазкина окунет вас в мир детства и ностальгии, согреет теплом воспоминаний и подарит свет закатного солнца, какое бывает только в последний день лета.

Водолей

Жизнерадостные и энергичные Водолеи умеют воодушевлять окружающих, но иногда забывают о самих себе. Роман «Тревожные люди» Фредерика Бакмана позволит вам передохнуть и посмотреть на все со стороны.

Рыбы

Главный герой романа Людмилы Улицкой «Лестница Якова» придется по вкусу Рыбам — он такой же мечтательный и талантливый, как и сами представители этого знака. Вам будет интересно вместе с ним пройтись по лабиринтам истории XX века и узнать о человечестве кое-что новое.

Ранее 5-tv.ru рассказал, представители каких знаков зодиака рискуют потолстеть в 2021 году.