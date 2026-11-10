Прощайте, жены и начальники: почему мужчины берут отпуска ради GTA 6

Выход GTA 6 19 ноября может спровоцировать массовые отгулы среди мужчин

В последние недели мужчины вокруг странно оживились, начали согласовывать отпуска и таинственно переглядываться. А в социальных сетях все чаще мелькают имена Джейсон и Люсия. Все это — не заговор и не кризис. Это Grand Theft Auto VI (GTA 6), самая ожидаемая игра десятилетия, релиз которой назначен на 19 ноября 2026 года.

Игра стала культурным феноменом: почти каждый пятый опрошенный американский работник с фиксированной зарплатой планирует взять выходной в день релиза, некоторые работодатели даже готовы предоставить сотрудникам дополнительный день отдыха, а аналитики прогнозируют рекордные продажи.

В России фанаты согласовывают отпуска еще с августа, а в соцсетях гуляют шуточные заявления с просьбой освободить их «из-за приезда американских родственников». Разбираемся, почему одна игра стала событием мирового масштаба, что в ней такого особенного и как это может отразиться на расписании мужчин — в новом материале 5-tv.ru.

Женщина в центре сюжета

В Grand Theft Auto VI впервые за историю современных сюжетных игр серии одну из главных ролей получила женщина — Люсия Каминос. Именно ее история становится одной из центральных сюжетных линий.

Персонаж — латиноамериканка. Ее история начинается в тюрьме штата Леонида (вымышленный аналог Флориды. — Прим. ред.). Отец с ранних лет учил ее постоять за себя, а из-за стремления защитить близких она оказалась за решеткой. Выйдя на свободу, героиня полна решимости переписать свою судьбу и добиться хорошей жизни, о которой мечтала ее мать.

Люсия предстает практичной и осторожной натурой, привыкшей прежде всего искать собственную выгоду.

«Главное — знать нужных людей и иметь то, что нужно», — так звучит ее жизненный принцип.

Она становится напарницей и возлюбленной Джейсона Дюваля — второго главного героя игры. Их тандем напоминает историю Бонни и Клайда.

В центре повествования — их общие преступления. Поначалу криминальные планы пары кажутся простыми, однако одна провальная операция становится поворотным событием. Люсию и Джейсона затягивает в крупный заговор преступного мира, раскинувшийся по всему штату Леонида. Чтобы уцелеть, героям придется полагаться друг на друга и вместе искать выход из опасной ситуации.

Кроме того, игра позволит взглянуть на происходящее глазами обоих персонажей, что даст возможность глубже погрузиться в их историю.

До появления Люсии в современных сюжетных частях GTA главные роли доставались мужчинам. Женские персонажи тоже появлялись в серии, но чаще оставались на втором плане. Люсия же стала первой полноценной героиней с озвученной главной ролью в современной сюжетной игре франшизы.

Этот персонаж вызывает очень полярные реакции. Пока часть мужской аудитории критикует ее за «доминирование» или «нереалистичные» боевые навыки, некоторые женщины-геймеры с энтузиазмом ждут возможности сыграть за нее. А другие девушки, как выяснилось, с не меньшим интересом обсуждают самого Джейсона: в женских сообществах он уже стал объектом восхищения, а его внешность вызывает не меньше эмоций, чем красота Люсии.

Феномен GTA

Долгое время GTA воспринималась как «мальчиковая» игра про машины, стрельбу и погони — и в каком-то смысле это было правдой. При этом франшиза давно вышла на мировой уровень.

Еще с дебюта в 1997 году GTA предложила игрокам необычную по тем временам свободу действий. Вместо того чтобы строго следовать цепочке заданий, можно было самостоятельно перемещаться по городу, угонять машины, устраивать погони или просто сеять хаос. Именно эта свобода выбора и стала визитной карточкой франшизы.

Настоящий перелом наступил с выходом GTA III в 2001-м: тогда серия шагнула в трехмерное пространство. Игрок перестал смотреть на мир сверху и оказался внутри него, что многократно усилило эффект погружения.

Дальше границы свободы продолжали расширяться. GTA: Vice City (2002) и GTA: San Andreas (2004) сделали игровой мир еще более ярким и насыщенным. В San Andreas герой, например, научился плавать, играть в баскетбол и куда разнообразнее взаимодействовать с окружением.

Но есть и другие причины, которые объясняют повальное увлечение мужчин. GTA — это огромный сатирический мир, который высмеивает все, что нас окружает: от навязчивой рекламы и соцсетей до политики и потребительской культуры. Игра предлагает свободу, которой так не хватает в реальности: можно покататься по городу, зайти в кафе, послушать радио, просто наблюдать за жизнью виртуальных прохожих. Многие мужчины ценят GTA именно за это ощущение контроля и возможности переключиться, а не за криминальную составляющую.

Кроме того, GTA Online давно превратилась в социальное пространство. Многие играют не ради миссий, а чтобы провести время с друзьями: вместе строить бизнес, ездить по городу, общаться в голосовом чате. Для мужчин это часто становится способом поддерживать связь с друзьями на расстоянии.

Свою роль играет и ностальгия. GTA V вышла в 2013 году, и для многих нынешних тридцати- и сорокалетних она стала частью юности. За прошедшие 13 лет поклонники игры успели повзрослеть, построить карьеру, обзавестись семьями и детьми. Но желание вернуться в знакомый виртуальный мир никуда не исчезло.

Только теперь вместо школьных уроков и университетских пар приходится пропускать рабочие совещания. А долгожданный релиз согласовывать не с родителями, а с начальством.

Работа подождет: россияне берут отгулы ради GTA 6

Некоторые геймеры в преддверии выхода игры идут на крайние меры и готовы даже пожертвовать заработком — уходят в отпуск за свой счет. В социальных сетях утверждают, что работодатели получают многочисленные просьбы об отгулах.

Пользователи, в свою очередь, публикуют заявления с объяснением ситуации. Особо хитрые геймеры даже придумывают причины, по которым не смогут выйти на работу.

«Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы в период с 19.11.2026 до 22.11.2026 включительно <...> Моя просьба связана с мировым форс-мажором, который коснется каждого — выход видеоигры Grand Theft Auto VI», — писал пользователь в своем заявлении.

Другая фанатка GTA 6 заранее продумала ситуацию и взяла отпуск с 19 по 27 ноября, чтобы полностью погрузиться в новую игру. Как она рассказала, начальство одобрило выбранные ею даты еще в августе. Еще трое ее коллег также рассчитывали освободить эти дни, однако, поскольку девушка забронировала отпуск заблаговременно, остальным, по ее словам, теперь придется проходить игру в другое время.

И, судя по всему, подобная предусмотрительность не лишена смысла. Ведь с проблемой столкнулись не только российские поклонники GTA.

Согласно исследованию американской компании BambooHR, около 18% опрошенных работников с фиксированной зарплатой планируют взять выходной 19 ноября ради долгожданной игры. Среди представителей поколения Z этот показатель достигает 32%, а среди миллениалов — 27%.

Причем дело не ограничивается одними намерениями. По данным компании, доля заявок на отпуск на 19 ноября в США почти на 13% выше, чем на сопоставимые даты предыдущих лет. Повышенный интерес к выходным наблюдается и в последующие дни.

Но далеко не все поклонники готовы честно предупредить начальство о своих планах. Половина опрошенных геймеров, намеревающихся пропустить работу ради выхода новой игры, призналась, что предпочла бы сообщить о болезни вместо заблаговременного оформления отпуска.

Получается, что ради нескольких дней в виртуальном мире взрослые люди готовы не только перекраивать рабочий график, но и искать способы объяснить свое отсутствие. И пока одни придумывают уважительные причины, другие предусмотрительно бронируют отпуск за несколько месяцев, чтобы никто не помешал долгожданной встрече с Люсией и Джейсоном.

Впрочем, есть еще один нюанс. На старте GTA 6 выйдет только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компьютерная версия пока не анонсирована, поэтому поклонникам, которые предпочитают играть на ПК, придется либо искать подходящую консоль, либо продолжать ждать.

Миллионы игроков и миллиарды долларов: GTA 6 в цифрах

Согласно оценкам аналитической фирмы Sensor Tower, к 3 ноября 2026 года — примерно за две недели до официального старта продаж 19 ноября — предварительные цифровые заказы GTA 6 могли принести около 751 миллиона долларов. Всего игроки, по подсчетам аналитиков, оформили приблизительно 7,7 миллиона предзаказов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

При этом речь идет именно об оценках цифровых предзаказов, а не об официальных данных издателя Take-Two Interactive. Физические копии игры в эту статистику не входят. Совокупная выручка после релиза еще неизвестна, поскольку игра пока не вышла.

Другая картина складывается с бюджетом разработки — это уже затраты самой Rockstar Games, которые компания официально не разглашает. В сети мелькали разные оценки: от одного миллиарда долларов до двух миллиардов и даже выше.

Однако ни одна из этих сумм не получила официального подтверждения. Поэтому точно сказать, во сколько обошлось создание одной из самых ожидаемых игр десятилетия, пока невозможно.

И все же уже сейчас очевидно, что GTA 6 стала событием, которое давно вышло за пределы игровой индустрии. Пока аналитики подсчитывают будущие миллиарды, а разработчики готовятся к громкому релизу, поклонники решают куда более приземленные вопросы: как договориться с начальством, успеть освободить несколько дней и объяснить близким, почему с 19 ноября их лучше не беспокоить.

И, похоже, для некоторых семей выход GTA 6 станет настоящим испытанием. Ведь мужчины, которые больше десяти лет ждали возвращения в виртуальный криминальный мир, вряд ли захотят променять долгожданную игру на домашние дела.

А работодателям, возможно, стоит заранее приготовиться к тому, что 19 ноября у части сотрудников внезапно появятся очень важные личные обстоятельства. И не исключено, что связаны они будут с приездом тех самых «американских родственников».

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