Fеmmе fаtаlе: ТОП-5 самых опасных знаков зодиака среди женщин

Роковая женщина или femme fatale — беспринципная и опасная представительница слабого пола, которая манипулирует мужчинами для достижения своих целей. Невероятно сексуальная, загадочная, хитрая и очень умная. В истории такими женщинами были Клеопатра, Саломея, Юдифь. Некоторые даже относят к этому списку Лилю Брик, которой ловко удавалось держать в узде одновременно мужа Осипа и поэта Владимира Маяковского.

Астрологи уверены, что знак зодиака может многое рассказать о человеке. В том числе о его характере и наклонностях. Среди всего зодиакального круга можно выделить пять представительниц зодиака, которые представляют повышенную опасность для противоположного пола.

Дева

Упрямые, строгие и очень последовательные в поступках женщины. В отношениях с сильным полом такие дамы скорее напоминают строгую преподавательницу, чем кисейную барышню, что особенно подкупает некоторых мужчин. В Дев влюбляются слепо и быстро, они буквально одурманивают поклонников своей скрытой сексуальностью. Мужчинам стоит быть осторожней, эти женщины очень любят власть и часто становятся главенствующими в семье. Иногда Девы могут позволить себе отпускать колкости в адрес избранника, совсем не переживая о его чувствах.

Лев

Как и настоящая львица — эта женщина прирожденная хищница. Она скинет корону с любого, кто посмеет думать, что он лучше нее и присвоит этот трофей себе. Харизматичная, красивая и яркая — Львица очарует любого мужчину и заставит его сходить по ней с ума. Представительницы данного знака зодиака любят власть и не скрывают этого. Ради достижения целей эти женщины будут готовы на все. Даже рискнуть своим поклонником, если понадобится.

Скорпион

Со стороны может показаться, что девушка-Скорпион невероятно нежная и хрупкая. Многих мужчин подкупает это невинный образ, требующий заботы. Однако это всего лишь маска, причем одна из самых любимых у Скорпионов. Когда они поймут, что избранник окончательно увяз в любовных сетях они покажут свое истинное лицо. Дамам этого знака зодиака свойственно иметь высокий интеллект, буйный нрав и твердый стержень. Они не потерпят никакого возражения. Женщин этого знака зодиака также отличает злопамятность и любовь к мести, которую они предпочитают подавать холодной.

Телец

Расчетливость, железная логика, но при этом непредсказуемость — характерные черты для представительниц этого знака зодиака. Они чаще других идут на корыстные отношения, либо используют мужчин, чтобы добиваться задуманного. Хорошие актрисы, они легко могут ввести в заблуждение своей притягательной внешностью и податливым характером, который они будут демонстрировать в первые месяцы отношений. Если же окажется, что избранник бесполезен для женщины-Тельца, она безжалостно покинет его и отправится на поиски новой цели.

Козерог

Сердечная привязанность и бабочки в животе — это не про женщин-Козерогов. В ее жизни и чувствах превалирует здравый смысл и рациональность. Она далека от романтики, стремится к подсчетам и точным значениям. У такой женщины все разложено по полочкам, что может заставить зачахнуть чересчур страстного и воодушевленного избранника. Может статься, что женщина-Козерог не отпустит его, если он вдруг вздумает сбежать. Особенно, если она видит в молодом человеке какую-то выгоду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знака зодиака являются разлучниками и могут разрушить чужую семью.