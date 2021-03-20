Что ожидает представителей разных знаков зодиака в новом астрологическом году?

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Екатерина Бородина
Эксклюзив 2 174

С субботы, 20 марта, звездой года становится Сатурн. Какие препятствия нам приготовил управитель года и как лучше провести этот период, рассказала астролог Инна Любимова.

Фото, видео: Depositphotos / monsit; 5-tv.ru

В субботу, 20 марта отмечается сразу несколько важных астрологических дат. Прежде всего это день весеннего равноденствия и день, когда начинается новый астрологический год. Сегодня Солнце перешло в нулевой градус овна. Каждый год в этот день звезда-управитель года сменяется другой. В 2020 году главное планетой была Луна, сейчас пришел Сатурн — планета ограничений, препятствий, но также достижения целей и результатов.

Эксклюзивно для 5-tv.ru астролог Инна Любимова рассказала, как Сатурн повлияет на жизнь каждого из знаков зодиака и что ожидает нас в этом году.

Овны

Проявляйте больше инициативности. Для вас этот год очень хороший, но главное не стесняться, ничего не бояться и идти вперед.

Тельцы

Для вас этот год недостаточно благоприятный, но все в ваших руках. Главное правильно планируйте свои финансовые траты.

Близнецы

У вас будет успешный год. Это время для освоения новой профессии, поэтому подумайте, кем вы хотите быть в будущем. Сейчас для этого самое лучшее время.

Рак

Время ненадолго затаиться, чтобы потом рвануть вперед. Сейчас самое благоприятный период для перемен.

Лев

Год потребует от вас терпения и выдержки. Не нужно рваться вперед. Лучше все тщательно взвешивать и обдумывать, тогда год пройдет легче.

Дева

Вам нельзя жить без цели, а в этом году тем более. Пропишите план действий, будьте въедливыми и настойчивыми. В этом году ваши главные черты характера очень вам помогут.

Весы

Сейчас не время тратить, наоборот необходимо копить деньги и откладывать их. Помните о том, что когда вы уделяете время своим финансам и получаете удовольствие от работы у вас все получается намного лучше.

Скорпион

Для вас это непростой год. Особенно в личной жизни. Вам будет казаться, что партнер вас очень сильно ревнует на пустом месте. Запаситесь терпением и преодолевайте все трудности жизни.

Стрелец

Лучший период для достижений в карьере. Прикладывайте больше усилий, мечтайте и действуйте. Тогда год будет благоприятным.

Козерог

Проявите старание, ставьте цели и идите к ним. Все получится. Для вас это самый лучший год.

Водолей

Нужно выдохнуть, сделать паузу и добавить в жизнь больше креатива. Впереди непростое, но очень интересное время. Ваша жизнь в этом году очень сильно поменяется.

Рыбы

Не время плыть по течению. Нужно понять чего же вам хочется от жизни и начать действовать.

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