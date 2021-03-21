День Вербоносицы: что можно и что нельзя делать 21 марта

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Василий Заика
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Православные христиане в этот день определяли по погоде, каким будет урожай овощей.

День Вербоносицы: что можно и что нельзя делать 21 марта

Фото: Depositphotos / Interpas

Наши предки именно 21 марта считали днем Весеннего равноденствия. В этот день на Руси люди делали из теста птиц, подбрасывали их на улице и ловили. Таким ритуалом они пытались прилечь счастье и удачу.

Кроме прочего, мужчины добывали огонь древними способами, а затем разжигали костры. Через них проводили скот, чтобы не болел. Также считалось, что огонь защитит людей от недугов.

В это время обычно зацветает верба. Из растения готовили лекарства, подметали веточками полы и даже слегка хлестали себя ими, чтобы уберечься от несчастий.

Приметы 21 марта

  • Облака быстро движутся — будет погожая погода;
  • Если холодно в этот день, то тепла еще ждать не придется. Также по погоде определяли, каким будет лето;
  • Волнистые сугробы указывали на хороший в будущем урожай хлеба и овощей.

Что можно делать 21 марта

  • Надо принести несколько веточек вербы в дом. На Руси верили, что так можно защититься от нечисти;
  • Влюбленным крайне необходимо встретиться в этот день, тогда их чувства долго не угаснут;

Что нельзя делать 21 марта

  • Следует не засыпать слишком поздно, иначе бед не миновать;
  • Фигурки птичек, которые традиционно наши предки пекли в этот день, нельзя давать чужим людям;
  • Категорически запрещено сажать вербу;
  • Нельзя строить планы — они точно не сбудутся. Не стоит также злиться и ссориться;
  • 21 марта не стоит оставлять грязь и беспорядок в доме;
  • Нельзя откладывать деньги на «черный день».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто сможет похудеть до конца апреля.

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