Как изменилась жизнь актеров после съемки в сериале «Полицейский с Рублевки»?

Сериал «Полицейский с Рублевки» сделал настоящими звездами многих популярных актеров. История о полковнике Владимире Яковлеве и молодом капитане Григории Измайлове полюбилась россиянам и, можно сказать, определила будущее исполнителей главных ролей. Комедия вышла на экраны страны весной 2016 года. Как же изменилась с тех пор жизнь Александра Петрова, Сергея Бурунова и других участников проекта?

Александр Петров/Гриша Измайлов

Сегодня Петров настолько популярен, что его лицо украшает практически каждую киноафишу. «Полицейский с Рублевки» стал третьим сериалом в карьере актера, первыми были «Фарца» и «Закон каменных джунглей». Позже он снялся в картинах «Притяжение» и «Затмение», а также в трилогии «Гоголь» и кассовой мелодраме «Лед» и скандальном «Тексте». Сериал «Зовите ДиКаприо!» с Петровым в главной роли стал одним из лучших, по мнению отечественных критиков. Актер встречается с коллегой по цеху Стасей Милославской.

Instagram @actorsashapetrov

Сергей Бурунов/Владимир Яковлев

Творческий путь Сергея Бурунова был тернистым. После учебы в Щукинском театральном училище он не был востребован и работал актером дубляжа — именно он озвучивал персонажей Леонардо ДиКаприо в русскоязычных версиях голливудских фильмов. После участия в шоу «Большая разница» и «Повтори» Бурунов получил роли в сериалах «Краткий курс счастливой жизни» и «Кухня». Но настоящей звездой его сделал «Полицейский с Рублевки». Позже артист также снимался в картинах «Ивановы-Ивановы», «Мылодрама» и «Содержанки». В этом году состоялась премьера комедии «Пара из будущего», в которой Бурунов сыграл вместе с Марией Ароновой. Единственное, чего не хватает знаменитости — семья. Актер мечтает встретить вторую половинку, но пока остается в статусе холостяка.

Instagram @sergeyburunovofficial

Александра Бортич/Вероника Измайлова

Не поступив в театральный вуз, Саша Бортич устроилась на работу официантки. Но мечты о кино не оставляла — ходила на кастинги, пока не получила роль в драме «Как меня зовут». Потом были картины «Духless», «Про любовь», «Викинг» и «Полицейский с Рублевки». Сегодня Бортич — героиня самых кассовых проектов и член попечительского совета фонда помощи трудным подросткам «Шалаш». Прошлым летом Александра впервые стала мамой — она родила сына бизнесмену Евгению Савельеву.

Instagram @bortich

Роман Попов/Мухич

Для исполнителя роли капитана Мухича «Полицейский с Рублевки» стал стартом актерской карьеры. До этого Попов играл в КВН, участвовал в шоу Comedy Баттл и Comedy Club.

«Я сменил род деятельности, но тем не менее продолжаю гастролировать в качестве комедианта. Безусловно, этот проект принес сумасшедшую популярность и славу. Но не мне, а моему персонажу», — цитирует Романа Starhit.ru.

Попов счастливо женат на своей школьной любви и воспитывает с ней троих детей. По словам актера, его супруга была теле- и радиоведущей, но оставила карьеру ради «странного полненького парня из Сочи». К слову, Попов сегодня не такой уж и полненький — он перешел на правильное питание и заметно похудел.

Instagram @romapopoff

Ирина Вилкова/Вера Ершова

Актриса Ирина Вилкова мечтала стать театральной звездой, но удача не отказала ей и в ролях в популярных сериалах. Широкому зрителю она известна по работе в картинах «Доктор Тырса», «Грач», «Реальные пацаны» и «Остров». В «Полицейском с Рублевки» Вилкова исполнила возлюбленную Мухича. Параллельно со съемками в комедиях, артистка пишет сценарии, занимается режиссурой и созданием интернет-проектов.

Недавно Ирина стала мамой, однако имени отца ребенка актриса публично не называет. Примечательно, что роды Вилковой начались в отделении полиции — она была задержана в ходе несанкционированного митинга. К счастью, малыш благополучно появился на свет, несмотря на экстремальные условия.

Insatgram @iravilkova

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