Настя Ивлеева снялась полностью обнаженной для обложки журнала Playboy

|
Рита Цветкова
1 266

По словам блогера, такой подарок она сделала себе на 30-летие.

Настя Ивлеева снялась полностью обнаженной для обложки журнала Playboy

Фото: Instagram @_agentgirl_

Блогер Анастасия Ивлеева стала главной героиней очередного номера российской версии мужского журнала Playboy. На обложке выпуска девушка предстала полностью обнаженной. На картинке в стиле киберпанк пышный бюст звезды передачи «Орел и Решка» частично прикрыт лишь ее рукой.

«А свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда! Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и 3D-дизайном! Потому, смело считаем, что это лучшая, и самая дорогая обложка за историю русского Playboy!» — написала Анастасия на своей странице в Inatagram, приложив пикантный снимок.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Это уже вторая по счету фотосессия Ивлеевой для Playboy. Первая состоялась в сентябре 2019 года. Также блогер принимала участие в откровенных съемках для издания Maxim.

Как отметила телеведущая, она искренне гордится этой работой. Ее Ивлеева назвала продолжением кибервечеринки, которую она устроила в честь своего юбилея. К слову, о дне рождения звезды уже говорят, как об одной из самых ярких тусовок года и даже называют новым русским Met Gala.

На празднике собрался весь столичный бомонд, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Максима Галкина и Ксению Собчак. Позже Анастасия с удовольствием демонстрировала подписчикам роскошные презенты — украшения с изумрудами и бриллиантами, жемчужное колье за два миллиона рублей от короля отечественной эстрады и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько потратили звезды на подарки Насте Ивлеевой.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.61
0.47 88.66
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:33
Пушков объяснил «истерию» НАТО по поводу Калининградской области
8:30
ТОП-7 запретных слов: как нельзя называть своего ребенка
8:24
Несколько типов боевых самолетов испытает Минобороны в Арктике
8:20
Несовременная классика: Какие сюжеты могут исчезнуть из мультфильмов Disney?
8:18
Видео: собаку со стрелой в шее спасли в Татарстане
8:10
«Присосалась к ней»: подруга Лядовой обвинила помощницу в причастности к ее смерти

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Роскошь и наглость: чем владеет задержанный губернатор Пензенской области
Катастрофическая ошибка: Шеф-повар рассказал, как хозяйки портят борщ
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака