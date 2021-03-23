Настя Ивлеева снялась полностью обнаженной для обложки журнала Playboy

Блогер Анастасия Ивлеева стала главной героиней очередного номера российской версии мужского журнала Playboy. На обложке выпуска девушка предстала полностью обнаженной. На картинке в стиле киберпанк пышный бюст звезды передачи «Орел и Решка» частично прикрыт лишь ее рукой.

«А свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда! Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и 3D-дизайном! Потому, смело считаем, что это лучшая, и самая дорогая обложка за историю русского Playboy!» — написала Анастасия на своей странице в Inatagram, приложив пикантный снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Это уже вторая по счету фотосессия Ивлеевой для Playboy. Первая состоялась в сентябре 2019 года. Также блогер принимала участие в откровенных съемках для издания Maxim.

Как отметила телеведущая, она искренне гордится этой работой. Ее Ивлеева назвала продолжением кибервечеринки, которую она устроила в честь своего юбилея. К слову, о дне рождения звезды уже говорят, как об одной из самых ярких тусовок года и даже называют новым русским Met Gala.

На празднике собрался весь столичный бомонд, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Максима Галкина и Ксению Собчак. Позже Анастасия с удовольствием демонстрировала подписчикам роскошные презенты — украшения с изумрудами и бриллиантами, жемчужное колье за два миллиона рублей от короля отечественной эстрады и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько потратили звезды на подарки Насте Ивлеевой.