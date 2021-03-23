Видео: Королева и Тарзан прогулялись по мальдивскому пляжу в одинаковых платьях

Певица Наташа Королева с мужем Сергеем «Тарзаном» Глушко прогулялись по пляжу в одинаковых платьях — артистка в белом, а ее благоверный — в черном. Пара отдыхает на Мальдивах и, кажется, не вспоминает о скандалах с изменами стриптизера, которые до сих пор бурно обсуждаются в сети.

Счастливые супруги с удовольствием позировали на камеру, а также исполняли отрывок совместного хита «Гори, гори». По словам Наташи Королевой, отпуск получился незабываемым, и на жарких островах нужно побывать хотя бы раз каждому.

«Как это круто, Серега, что мы с тобой сохранили способность удивляться и восхищаться! Мальдивы в нашем сердце оставили яркий, эмоциональный, восторженный след!» — подписала романтическое видео певица.

Instagram @koroleva__star

Не осталось незамеченным и то, что свое платье Наташа Королева накинула на голое тело, пишет сайт Teleprogramma.pro. Легкая ткань наряда с принтом в виде розы выгодно подчеркнула пышные формы артистки.

Поклонники знаменитостей отреагировали на публикацию неоднозначно. Кто-то радовался за воссоединившихся селебрити, кто-то язвил, что идиллические кадры выглядят жалкими после неприглядной истории с интрижкой Тарзана.

В интимной связи с молодой малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко Глушко был уличен в прошлом году. Предприимчивая девушка то признавалась в любви, то угрожала, то выступала на телешоу и рассказывала о подробностях их встреч. В итоге страна в течение нескольких месяцев неустанно обсуждала походы Тарзана на сторону. Однако танцор все же вымолил прощение жены, и пара сохранила брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Королевой и Глушко Архип решил жениться на стриптизерше.