Делу пензенского губернатора Белозерцева прочат развитие в регионах

Коррупционное дело, фигурантами которого стали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава фармкомпании «Биотэк» Борис Шпигель, может получить развитие. По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», концы схемы могут привести в другие регионы России.

По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, Борис Шпигель вел дела на региональных рынках с конца 90-х годов.

«Он глобальный посредник, который имел огромное лобби. А в последнее время „поднял“ много денег на поставках препаратов от ковида», — обратил внимание Кабанов.

После того, как вскрылось дело пензенского губернатора, которому, по версии следствия, Шпигель заносил немалые суммы за «сотрудничество», проверки могут организовать и в других уголках России, согласен с Кабановым директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

«Думаю, придется провести проверку во всех регионах, которые работали с компанией. Судя по всему, подкуп должностных лиц осуществлялся системно. А это значит, что дело может не ограничиться одной Пензенской областью», — сказал он.

О компании Шпигеля известно, что с 2018 года она выиграла более двух с половиной тысяч госконтрактов на сумму более 37 миллиардов рублей. В минувшем году больше всего контрактов было заключено в Москве и Самарской области. Кроме того, «Биотэк» уже фигурировал в одном деле о коррупции в 2006 году, тогда глава компании скрывался несколько лет в Израиле. По мнению Иванникова, «Пензенское дело» может вылиться в обвинения в создании преступного сообщества, где ведущую роль занимали именно представители бизнеса, а губернатор мог быть втянут в преступную схему.

Если следствие докажет вину Белозерцева именно по статье о получении взятки в особо крупном размере, ему светит до 15 лет лишения свободы, добавил юрист Алексей Гавришев. Есть и другой вариант развития событий — получение средств могут квалифицировать как мошенничество, тогда максимальное наказание будет ниже, десять лет колонии. И, наконец, если будет установлено, что денег губернатор не получал, ему могут инкриминировать превышение должностных полномочий с высшей планкой санкции в семь лет за решеткой.

Иван Белозерцев и еще пять фигурантов были задержаны накануне. Губернатору Пензенской области вменяют получение взятки в размере 31 миллиона рублей. Вместе с ним по делу в качестве обвиняемого проходит бизнесмен Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК». По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года губернатор получил от него, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников. По версии СК, Белозерцев получал деньги за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По факту возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на задержание губернатора Пензенской области.