Без суда ли? Жорин оценил идею удаления клеветы через прокуратуру

Век свободы слова, за которую было сломано столько копий, обернулся против ее борцов. Сколько людей теперь бьется в попытках доказать, что напечатанное про них в сети — неправда, клевета и провокация. А что написано пером, как известно, не вырубишь топором. И порой пока суд решит, кто прав, кто виноват, новости расходятся по все новым ресурсам, обрастают подробностями, и конца и края этому не видно. Решить эту проблему взялись в Госдуме: нижняя палата парламента готовит законопроект, позволяющий блокировать недостоверную и порочащую информацию в досудебном порядке. Для этого гражданам предложат обратиться в прокуратуру, предварительно собрав все ссылки на неугодные им статьи. Принять решение ведомство будет обязано в десятидневный срок, пишет «Российская газета». Причем выносить вердикт по каждому такому делу будет не местный надзорный орган, а Генпрокуратура РФ. Насколько этот закон востребован, имеет ли он перспективы в реализации, и какие тонкости могли не учесть авторы, 5-tv.ru помог выяснить адвокат Сергей Жорин.

Актуальность инициативы сомнений не вызывает, сразу отметил юрист. Известна масса случаев, когда люди годами требовали удаления порочащей их честь и достоинство информации, причем среди них были как знаменитости, так и рядовые россияне. Однако предложенный механизм вызывает вопросы. В первую очередь, относительно сроков, отведенных на вынесение решения. Не говоря уж о том, что прокуратуре будет предложено примерить на себя маску Фемиды.

«Если изначально гражданин будет обращаться в прокуратуру, а тем более дистанционно, получается, что она должна взять на себя функции суда. Она должна понять каким-то образом — достоверная это информация или нет, носит ли она порочащий характер. Я как человек, специализирующийся на делах этой категории, знаю, что для установления этих обстоятельств порой требуется не одно, и не два заседания в суде», — сказал Жорин.

Вторая сложность, которую отметил юрист, связана с тем, что решение по каждой блокировке будет выноситься в прокуратуре на высшем уровне. Таким образом генпрокурор России окажется по уши завален делами о клевете.

«Это меня настораживает. Потому что если данный закон будет принят, и практика будет по всей стране, генпрокурор, на мой взгляд, будет просто перегружен этой работой. Либо этот механизм будет доступен не всем», — указал адвокат.

Вышеперечисленные нюансы дают повод для опасений, что в России просто появится еще один неработающий на практике закон. Подобный опыт уже был в 2016 году, когда появился так называемый закон о «праве на забвение» — тогда гражданам предлагали обращаться напрямую к поисковым системам с требованием удалить из выдачи неактуальную или порочащую информацию. В итоге поисковики просто не исполняли просьб, и все повисало в воздухе. По мнению Жорина, инициатива нуждается в некоторой доработке, которая позволит и сэкономить время в ожидании решения суда, и не завалить прокуратуру ворохом дел.

«Все было обрадовались, но закон этот фактически не работает, потому что поисковые системы не удаляют информацию. Чтобы инициатива работала, я предлагаю такой вариант: гражданин первично все-таки должен обращаться в суд. И вместе с заявлением подавать ходатайство о наложении обеспечительных мер, то есть о блокировке первоисточника до вынесения решения суда, что позволит не допустить широкого распространения информации», — озвучил предложение юрист.

Далее, по его словам, если суд будет проигран, ресурс разблокируют, и владелец будет иметь право взыскать убытки с истца. Если иск удовлетворят, блокировка останется в силе, а прокуратура займется «подметанием следов» — контролем, что порочащие сведения были удалены не только в первоисточнике, но и везде, где его цитировали.

«В дальнейшем уже можно обращаться в прокуратуру, чтобы она предприняла все меры для блокировки сайта-первоисточника, а также, что важно — „зеркал“, то есть всего, что было перепечатано. Чтобы гражданину не судиться с каждым — порой их бывают тысячи», — резюмировал Жорин.

Прокуратура в этой цепочке, по его словам, станет посредником между истцом и Роскомнадзором, так как права обращаться в этот надзорный орган у граждан нет. К тому же, в ведомстве далеко не всегда исполняют решения суда, если они не касаются непосредственно запрещенного контента, к которому клевета не относится.

Пока Госдума только намеревается рассмотреть инициативу в первом чтении, добавим: на практике закон, призванный защитить от клеветы, может быть использован против журналистских расследований. Ведь далеко не всякий источник согласится повторить сказанное репортеру в суде. Между тем, на очереди в России еще одна инициатива, вызванная излишней, по мнению Владимира Жириновского, свободой слова: лидер ЛДПР хочет запретить журналистам брать интервью у маньяков и убийц.