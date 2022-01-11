Как понять, что перед вами человек из прошлой жизни

Люди, встречающие на своем пути родственную душу, порой не подозревают, что это может быть человек из прошлой жизни, утверждают парапсихологи. Чаще всего такое чувствуется интуитивно, а участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, как распознать это наверняка.

Рядом с таким человеком теряется ощущение времени

Это один из наиболее очевидных признаков, когда время перестает существовать при общении с ним. Рядом с таким человеком создается ощущения побега от остального мира.

Вы знаете этого человека, как свои пять пальцев

Настроение, движения души человека из прошлой жизни легко угадать, уловить. Нервничает ли он или радуется, или огорчен. И не нужно задавать никаких вопросов — он словно раскрытая книга. Интуиция не подведет.

Что-то щелкает

Знакомство с таким человеком проходит словно по мановению волшебной палочки. Подобное ощущение приходит не часто, но спутать его с чем-то практически невозможно. И речь здесь идет не только о романтических отношениях, но и о дружбе.

Трудно сдерживать настоящие эмоции

Рядом с человеком из прошлой жизни не получится скрыть эмоций — с ним только искренний смех и слезы. Он будто обнажает самые глубокие струны души собеседника.

Ощущение «я — дома»

Стоит посмотреть в глаза такого человека, и сразу же охватывают уют, мягкость и спокойствие как дома. Это и чувство счастья, и способность быть собой, и защищенность, и легкость в общении. Поэтому, повстречав на пути такого друга, каждому стоит дорожить им.

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