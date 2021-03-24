«Это очевидно»: бывшая помощница Байдена назвала Путина львом

Бывший сенатор и экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид сравнила ответ российского президента Владимира Путина на резкие высказывания в свой адрес со стороны американского коллеги с поведением льва — «спокойным и взвешенным». Она подчеркнула, что многие американцы с облегчением восприняли именно такую реакцию Путина на выпады Байдена.

«Президент Путин… Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной. И это настоящее облегчение, поскольку нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда», — заявила Рид в интервью RT.

Ранее американский лидер в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера «убийцей». В ответ Путин пожелал Байдену здоровья, а также предложил провести дискуссию в прямом эфире. Позже в МИД РФ сообщили, что американская сторона отклонила предложение о дебатах.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экс-помощница кандидата в президенты США Джо Байдена Тара Рид выступила с заявлением о его сексуальных домогательствах.