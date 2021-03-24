«Это очевидно»: бывшая помощница Байдена назвала Путина львом

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Алексей Хитров
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Тара Рид прокомментировала «спокойную и взвешенную» реакцию российского лидера на резкие выпады в его адрес со стороны американского президента.

«Это очевидно»: бывшая помощница Байдена назвала Путина львом

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Бывший сенатор и экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид сравнила ответ российского президента Владимира Путина на резкие высказывания в свой адрес со стороны американского коллеги с поведением льва — «спокойным и взвешенным». Она подчеркнула, что многие американцы с облегчением восприняли именно такую реакцию Путина на выпады Байдена.

«Президент Путин… Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной. И это настоящее облегчение, поскольку нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда», — заявила Рид в интервью RT.

Ранее американский лидер в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера «убийцей». В ответ Путин пожелал Байдену здоровья, а также предложил провести дискуссию в прямом эфире. Позже в МИД РФ сообщили, что американская сторона отклонила предложение о дебатах.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экс-помощница кандидата в президенты США Джо Байдена Тара Рид выступила с заявлением о его сексуальных домогательствах.

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