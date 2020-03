Кандидата в президенты США обвинили в секс-домогательствах

Скандал во время предвыборной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена может заметно снизить его шансы на победу. Экс-помощница бывшего вице-президента по имени Тара Рид выступила с заявлением о его сексуальных домогательствах. Своей историей она поделилась в интервью журналистке Кэти Хэлпер. По словам дамы, она не могла этого сделать с 1993 года. Сначала она боялась мести босса, а после якобы обращалась в правозащитные организации, но те не пошли ей навстречу.

This is a story that @ReadeAlexandra has been trying to tell since it happened in 1993. It's a story about sexual assault, retaliation and silencing. #meToo https://t.co/yHz3iFi9a5