Кандидата в президенты США обвинили в секс-домогательствах

Бывшая помощница Джо Байдена утверждает, что пытается рассказать об этой истории с 1993 года.

Фото: www.globallookpress.com /Bastiaan Slabbers

Скандал во время предвыборной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена может заметно снизить его шансы на победу. Экс-помощница бывшего вице-президента по имени Тара Рид выступила с заявлением о его сексуальных домогательствах. Своей историей она поделилась в интервью журналистке Кэти Хэлпер. По словам дамы, она не могла этого сделать с 1993 года. Сначала она боялась мести босса, а после якобы обращалась в правозащитные организации, но те не пошли ей навстречу.

Рид утверждает, что в период работы на Байдена он проявлял к ней странные знаки внимания — клал ей руки на плечи, проводил пальцами по ее шее. Однажды он, как сказала женщина, прижал ее к стене, запустил руки под ее одежду и предложил где-нибудь уединиться. Вице-президент годился девушке в отцы, и она ответила отказом.

Свидетелей этого происшествия у нее не было, но в тот же день она сказала об этом своему молодому человеку и брату. Журналисты The Hill обратились к ним за подтверждением ее слов и получили положительный ответ. Однако не исключено, что эта история — очередной фейк в разгар предвыборной гонки.

Ранее 5-tv.ru писал, кто поборется за президентское кресло в США.

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