Похудевший на 115 килограммов Фадеев впечатлил поклонников подтянутой фигурой

Известный российский музыкант, композитор и продюсер Максим Фадеев не перестает удивлять поклонников трансформациями своего тела. Полтора года назад артист решил всерьез заняться здоровьем и пересмотрел свой образ жизни.

Здоровое питание и тренировки помогли музыканту избавиться от 115 килограммов, сообщает Teleprogramma.pro. Накануне он похвастался подписчикам подтянутой фигурой на личной странице в Instagram.

Instagram @fadeevmaxim

Поклонники пришли в восторг от вида Фадеева. Некоторые отметили, что наглядные изменения во внешности продюсера мотивируют их заняться собой.

«Как же приятно смотреть, когда у человека что-то получается. Искренне рада за вас. Вы в идеальной форме»

«Как вы похудели! Вам идет!»

«Вы стали стройным! Где обещанное — сбрить бороду?»

«Отлично выглядите, Максим! Я все еще жду Вашу диету!»

В январе вокруг экстремально похудевшего Фадеева возникли неприятные слухи. Некоторые из его фанатов заподозрили, что музыкант сбросил такой вес из-за хирургического вмешательства, а не благодаря правильному питанию и силе воли. Эту теорию развил звездный диетолог Алексей Ковальков. Продюсер оскорбился таким предположением и пригрозил доктору судом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на самом деле худеют Фадеев, Киркоров и Глюкоза.