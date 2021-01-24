Похудевший на 100 килограммов Фадеев пригрозил судом известному диетологу

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Алина Потёмкина
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Продюсер заявил, что ждет от доктора извинений за его публичные высказывания.

Похудевший на 100 килограммов Фадеев пригрозил судом известному диетологу

Фото: Instagram @fadeevmaxim

Максим Фадеев потребовал извинений от диетолога Алексея Ковалькова, публично заявившего, что продюсер не мог похудеть на 100 килограммов за 1,4 года без оперативного вмешательства. В Instаgram артист выложил ролик, в котором подробно рассмотрел все заявления доктора, и последовательно их опроверг. В заключение он пригрозил своему оппоненту судом, если тот не поспешит извиниться за свои слова.

«Если говорить серьезно, то вы, конечно, наговорили себе на приличный срок. Потому что все, что вы сказали — абсолютная, тотальная ложь. <…> Достаточно того, что вы нарушаете врачебную этику, часто, и вы об этом прекрасно знаете, дорогой доктор. Я жду от вас извинений, и чем скорее, тем лучше. Уж сильно хочется их послушать. А если их не последует, то вам придется доказать все свои слова в суде. Поэтому, дорогой доктор, до встречи, в любом случае до встречи!» — сказал Фадеев.

 
 
 
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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

К записи своего видео он привлек Лолиту Милявскую, которая тоже подверглась критике Ковалькова. На своей странице врач давал разъяснения подписчикам по поводу того, как певице удалось похудеть. При этом лечащим врачом артистки, по ее словам, он не являлся. Также на сторону Фадеева встал звездный адвокат Сергей Жорин. Он заверил, что в случае необходимости готов защищать продюсера в суде.

Алексей Ковальков публично утверждал, что сбросить центнер за столь короткий срок, как это было у Фадеева, невозможно без тяжелых последствий для здоровья. Он предупреждал подписчиков, что у тех, кто решится повторить опыт продюсера, могут выпасть волосы, начнут опускаться почки, и может развиться тромбоэмобилия легочной артерии. Также врач заверял, что продюсер сделал абдоминопластику — операцию, которая убирает лишнюю кожу после сильного похудения, отмечает URA.RU. Фадеев опроверг все его заявления, а также упрекнул медика в нарушении врачебной этики.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Максим Фадеев выглядел почти 40 лет назад.

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