Американец рассказал, что его удивило в российском магазине

Американец по имени Максвел, живущий в России с 2016 года, рассказал, что его больше всего удивило при первом посещении магазина.

«В помещении не было ни души — 10–11 вечера. Только продавщица сидела за кассой и смотрела что-то на телефоне. Я, радостный, подхожу, выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками. Это было интересно», — рассказал американец на YouTube-канале «Открыто о России (Open talk about Russia)».

Как пояснил Максвелл, в США продавцы и работники сферы обслуживания ведут себя с покупателями совсем не так, как их коллеги в России. Поскольку их доходы зависят от количества обслуженных клиентов либо размера суммы, которую те потратят, сотрудники стараются быть максимально учтивыми и расположить посетителя к себе.

«В Америке работники сферы обслуживания всегда улыбаются, спрашивают, как дела, предлагают помощь. В России другой подход: „Делай то, что тебе нужно, и постарайся меня не вмешивать“. Поначалу это шокировало», — цитирует Максвелла «Экономика сегодня».

Американец пришел к выводу, что на его родине все сводится к деньгам, и люди тратят жизнь на их накопление. Россияне же относятся к деньгам более легкомысленно, считает Максвелл. По его мнению, это происходит из-за нестабильности рубля.

Также Максвелл отметил качество российского общественного транспорта и всеобщую доступность медицины в отличие от США. Если гражданин Соединенных Штатов не может позволить себе врача, он рискует умереть, то время как россиянин гарантированно получит медпомощь за счет государства, подчеркнул гость из США.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, британцев впечатлили кадры с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге.