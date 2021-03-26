Американец рассказал, что его удивило в российском магазине

|
Алексей Хитров
1 038

Гость из США назвал разницу между продавцами в России и на его родине.

Американец рассказал, что его удивило в российском магазине

Фото: Известия / Александр Полегенько

Американец по имени Максвел, живущий в России с 2016 года, рассказал, что его больше всего удивило при первом посещении магазина.

«В помещении не было ни души — 10–11 вечера. Только продавщица сидела за кассой и смотрела что-то на телефоне. Я, радостный, подхожу, выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками. Это было интересно», — рассказал американец на YouTube-канале «Открыто о России (Open talk about Russia)».

Как пояснил Максвелл, в США продавцы и работники сферы обслуживания ведут себя с покупателями совсем не так, как их коллеги в России. Поскольку их доходы зависят от количества обслуженных клиентов либо размера суммы, которую те потратят, сотрудники стараются быть максимально учтивыми и расположить посетителя к себе.

«В Америке работники сферы обслуживания всегда улыбаются, спрашивают, как дела, предлагают помощь. В России другой подход: „Делай то, что тебе нужно, и постарайся меня не вмешивать“. Поначалу это шокировало», — цитирует Максвелла «Экономика сегодня».

Американец пришел к выводу, что на его родине все сводится к деньгам, и люди тратят жизнь на их накопление. Россияне же относятся к деньгам более легкомысленно, считает Максвелл. По его мнению, это происходит из-за нестабильности рубля.

Также Максвелл отметил качество российского общественного транспорта и всеобщую доступность медицины в отличие от США. Если гражданин Соединенных Штатов не может позволить себе врача, он рискует умереть, то время как россиянин гарантированно получит медпомощь за счет государства, подчеркнул гость из США.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, британцев впечатлили кадры с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
75.76
-0.41 89.26
-0.72
Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зоди...

Последние новости

20:58
Момент столкновения поездов в Египте, где погибли 32 человека, попал на видео
20:47
Семья с двумя детьми едва не погибла из-за пьяной тюменки за рулем иномарки
20:35
«Нам будет ужасно его не хватать»: Джоанна Стингрей о смерти Липницкого
20:23
«Сделает все, чтобы мне было плохо»: отец Фриске о рождении второго сына у Шепелева
20:14
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении
19:51
Дубленка президента семейного пошива: где создавалась главная «фэшн-интрига» сезона

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зодиака
В России с 1 апреля повысят социальные пенсии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Риски обманов: Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на апрель 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака