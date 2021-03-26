Жена Липницкого предчувствовала трагическую гибель музыканта

Погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троийцкий на своей странице в Facebook. Трагедия случилась в столице в районе Николиной горы. Музыкант провалился под лед реки, катаясь на лыжах по Москве-реке, и утонул.

«Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет. Вот уж кого вечная память точно не обойдет», — написал Троицкий.

По данным 5-tv.ru, о пропаже Липницкого в полицию сообщила его супруга Инна. Она заявила, что вечером муж покинул дом на своей машине вместе с собакой и перестал выходить на связь. Кроме того, уже тогда она сообщила правоохранителям, что Липницкий мог погибнуть в результате несчастного случая. Однако эта информация подтвердилась гораздо позже. Тело артиста до сих пор не найдено.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Учился на журналиста в МГУ. Вместе с Петром Мамоновым основал легендарную группу «Звуки Му» в 1983 году — в коллективе он играл на бас-гитаре. Сотрудничал со многими рок-группами, организовывал фестивали, в том числе «Тбилисии-80». С начала 1990-х работал телеведущим. В течение всей жизни он занимался музыкальной критикой и журналистикой. Приходился внуком заслуженной артистке РСФСР Татьяне Окуневской.