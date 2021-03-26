Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зодиака

Заглянуть в будущее и подготовиться к ожидающим вас поворотам судьбы — возможно, уверен провидец Игорь Вечерский. Умение читать послания рун помогло ему предсказать многие события в мире и в жизни известных людей. На неделе с 29 марта по 4 апреля некоторым представителям зодиакального круга придется приложить немалые усилия для достижения своих целей, но результат оправдает все ожидания!

Овен

Руны соуло, беркана и кено открывают для вас возможности для всестороннего развития, прогресса и успехов в любых начинаниях. Эта неделя — прекрасное время вспомнить о своих мечтах и приступить к их воплощению. Вы сможете достичь новых результатов, которые прежде казались невозможными.

Телец

Руны иса, уруз и ингуз рекомендуют обратить внимание на сферу приложения собственных усилий — возможно пришло время сменить род деятельности или вернуться к давно заброшенным планам и целям. Свои таланты следует развивать и приумножать, используя новые, открывающиеся на этой неделе возможности.

Близнецы

Руна дагаз, а также перевернутые тейваз и альгиз предостерегают: не стоит сейчас бросаться в омут с головой. Действовать необходимо разумно и расчетливо, не проявляя излишней самоуверенности. И четко следовать планам. Позаботьтесь о безопасности собственных ресурсов.

Рак

Руна наутиз и перевернутые райдо и феху не советуют на этой неделе отправляться в дальние поездки или путешествия. Также важно в ближайшие дни быть внимательными в сфере финансовых трат и материальных вложений. Избежать неудачных денежных предприятий можно, главное — тщательно анализировать происходящее и делать объективные выводы о необходимых для достижения цели действиях.

Лев

Перевернутые руны кено, лагуз и манназ в обычном положении настоятельно рекомендуют на этой неделе заняться собой. Вспомните о своих талантах и творческих порывах, которые не удалось реализовать. Сейчас — самое время! Также важно внимательно отнестись к вопросу взаимодействия с окружающими. Личный подход, осторожность и открытость в коммуникации позволят реализовать поставленные задачи максимально быстро и эффективно.

Дева

Руны беркана, хагалаз и вуньо в этот промежуток времени будут благоприятствовать вашему росту и развитию, будь то творчество или профессия. Возможно, в ближайшие дни глобальные цели не реализуются в полной мере, но вы точно почувствуете уверенность от промежуточных результатов. Это даст стимул двигаться дальше. Кроме того, на этой неделе присутствует некоторый фактор неожиданности, но не беспокойтесь, непредвиденные обстоятельства обернутся пользой для вас.

Весы

Руны манназ, беркана и перевернутый альгиз дают неплохие шансы наладить взаимоотношения с близкими и коллегами. Это позволит планомерно и постепенно развивать уже имеющийся потенциал, совершенствуя стратегию «на ходу». Однако существует некоторая вероятность возникновения осложнений, которая потребует вашего внимания.

Скорпион

Руны тейваз, кено и перевернутый уруз говорят о том, что на этой неделе удача на вашей стороне. Не отказывайтесь от расположения фортуны и используйте все возможности, что предоставляет судьба. Вы окажетесь на перепутье — перед вами будет много путей для достижения цели, но пойти по всем сразу не удастся, не хватит ресурсов. Выбирайте лучшее для себя и действуйте.

Стрелец

Руна гебо, а также перевернутые тейваз и уруз требуют вашего пристального внимания к вопросу партнерских отношений. Займитесь поиском соратников и благодетелей и стройте с ними осознанный и позитивный диалог — в будущем вы оцените, насколько важным и полезным был данный этап. Сейчас нужно определить цели совместного сотрудничества, в котором вы четко будете понимать собственную роль.

Козерог

Перевернутый манназ, соуло и перевернутая вуньо говорят о том, что ваша активная энергия, самопроявление, могут не самым лучшим образом сказываться в этот промежуток времени на сфере личного комфорта и отношениях с окружающими. Поэтому вам следует выбрать не самый приятный, но правильный путь — принять компромиссное решение.

Водолей

Руны лагуз, эваз и наутиз советуют строить далеко идущие планы и не вступать на грядущей неделе в откровенную конфронтацию. Противоборство может обернуться не самыми приятными последствиями. Лучше использовать путь обдуманных действий, находить некие мягкие пути решения вопросов.

Рыбы

Перевернутые руны тейваз, уруз и эваз не рекомендуют планировать далеко вперед и приступать к реализации проектов на этой неделе. Однако перед вами — хорошие возможности для анализа собственных перспектив, это поможет реализовать задуманное в полной мере. Неделя даст вам шанс правильно понять свои сильные и слабые стороны, выстроить эффективный алгоритм увеличения собственного потенциала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие события руны предсказали в 2021 году жителям Земли.