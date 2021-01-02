Год конфликтов и перемен: рунический провидец предрек миру массу столкновений в 2021-м

Минувший 2020 год принес миру множество испытаний, сложностей и создал новые социальные реалии. В наступившем 2021 году ситуация продолжит развиваться по некоторым направлениям, которые были характерны для ушедшего, однако сменится вектор существующих вопросов — с внутренних на внешние. Что нас ждет в 2021-м, в своем прогнозе для 5-tv.ru рассказал ведический астролог Игорь Вечерский.

Нас ожидают столкновения разных сфер жизни, внутриполитических, внешнеполитических, духовных культурных. В 2021-м году они перейдут на новый этап, и он связан с напряжением.

«Человечество приложит достаточно усилий, чтобы избежать конфликтов, так как эти конфликты становятся все более реальными в связи с прошедшими этапами ранее», — отметил эксперт.

Тем не менее этот период, несмотря на энергию, которая может показаться довольно агрессивной, даст нам силы для изменения нас самих и мира.

«От нас будет зависеть, каким будет мир будущего, потому что мы находимся на пути к новым переменам», — отметил Вечерский.

Кроме того, по словам специалиста по рунам, грядущие 12 месяцев принесут людям большие возможности для развития.

«Существует много перспектив. Правильно направленные усилия не пройдут напрасно. Они принесут свой результат. Однако потребуется найти новый путь», — заключил астролог.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 января для всех знаков зодиака.