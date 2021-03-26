Онлайн-трансляция церемонии вручения IX Премии АПКиТ

Трансляция завершена

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) основана в 2013 году и присуждается лучшим, по мнению профессионалов, отечественным сериалам и фильмам, а также звездам кинематографа. 2020 год был непростым для индустрии, однако работа некоторых ее представителей продемонстрировала: талант и трудолюбие преодолевают все ограничения.

В жюри входят именитые продюсеры — первые лица кинокомпаний из состава Ассоциации. Сегодня АПКиТ включает в себя 37 ведущих производителей аудиовизуального контента во главе с руководителем Кинокомпании СТВ Сергеем Сельяновым.

Трансляция церемонии прямо сейчас идет на сайте Пятого канала. В программе — красная дорожка и яркие онлайн-включения с применением новейших технологий. Участникам также будут вручены специальные Призы жюри. В качестве ведущих кинособытие украсят обаятельная Ирина Петрова и искрометный Гарик Мартиросян.

Шорт-лист номинантов состоит из 26 проектов, среди которых эпатажный сериал «Чики» и психологическая многосерийная драма «Триггер», детектив «След», а также картины «Грозный» и «Зулейха открывает глаза». Рекордсменом по числу номинаций — 13 — стал фильм «Перевал Дятлова».

Двухкилограммовая статуэтка Премии АПКиТ, являющаяся символом праздника кино, изготавливается по спецзаказу вручную — из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни. Чести дополнить ею список побед удостоятся только лучшие!

В минувшем году церемонию награждения деятелей кино и телевидения на аккаунтах Пятого канала в сети интернет посмотрели более 400 тысяч пользователей. Премия АПКиТ стала бронзовым призером международного событийного фестиваля BEA World — 2020 и лауреатом российского национального конкурса «МедиаБренд». В этом году Пятый канал снова выступает генеральным информационным партнером грандиозного события.