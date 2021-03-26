Онлайн-трансляция церемонии вручения IX Премии АПКиТ

|
Оксана Тарасова
Live 1 001

Лауреаты Премии — лучшие российские фильмы и деятели киноиндустрии — прямо сейчас на сайте Пятого канала.

Онлайн-трансляция церемонии вручения IX Премии АПКиТ

Трансляция завершена

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) основана в 2013 году и присуждается лучшим, по мнению профессионалов, отечественным сериалам и фильмам, а также звездам кинематографа. 2020 год был непростым для индустрии, однако работа некоторых ее представителей продемонстрировала: талант и трудолюбие преодолевают все ограничения.

В жюри входят именитые продюсеры — первые лица кинокомпаний из состава Ассоциации. Сегодня АПКиТ включает в себя 37 ведущих производителей аудиовизуального контента во главе с руководителем Кинокомпании СТВ Сергеем Сельяновым.

Трансляция церемонии прямо сейчас идет на сайте Пятого канала. В программе — красная дорожка и яркие онлайн-включения с применением новейших технологий. Участникам также будут вручены специальные Призы жюри. В качестве ведущих кинособытие украсят обаятельная Ирина Петрова и искрометный Гарик Мартиросян.

Шорт-лист номинантов состоит из 26 проектов, среди которых эпатажный сериал «Чики» и психологическая многосерийная драма «Триггер», детектив «След», а также картины «Грозный» и «Зулейха открывает глаза». Рекордсменом по числу номинаций — 13 — стал фильм «Перевал Дятлова».

Двухкилограммовая статуэтка Премии АПКиТ, являющаяся символом праздника кино, изготавливается по спецзаказу вручную — из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни. Чести дополнить ею список побед удостоятся только лучшие!

В минувшем году церемонию награждения деятелей кино и телевидения на аккаунтах Пятого канала в сети интернет посмотрели более 400 тысяч пользователей. Премия АПКиТ стала бронзовым призером международного событийного фестиваля BEA World — 2020 и лауреатом российского национального конкурса «МедиаБренд». В этом году Пятый канал снова выступает генеральным информационным партнером грандиозного события.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.76
-0.41 89.26
-0.72
Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зоди...

Последние новости

0:06
Федоров день: что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта
0:01
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
23:53
Организаторы «Евровидения» отказали Белоруссии в участии в конкурсе
23:29
«Огненный характер»: астролог рассказала о судьбе второго сына Шепелева
23:14
Путин предложил принять всемирные правила поведения в киберпространстве
22:56
Голливудская звезда Эмма Стоун впервые стала мамой

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зодиака
В России с 1 апреля повысят социальные пенсии
Риски обманов: Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на апрель 2021 года
Что спасло единственного пилота во время ЧП с Ту-22М3 под Калугой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака