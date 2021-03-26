Линии любви и брака: Как по руке определить, когда состоится свадьба

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Анна Васильева
Эксклюзив 3 057

Специалист в трактовании прошлого и будущего по линиям на ладони рассказал, как узнать примерный возраст, в котором человек вступит в брак.

Фото, видео: Depositphotos / bibacomua

Линии на руках могут рассказать о человеке если не все, то очень многое. В том числе по чертам на ладонях реально определить, когда именно человек создаст семью или вступит в долгие, серьезные отношения. Об этом 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

«Нужно отталкиваться, в первую очередь, от линии сердца. Это ближайшая к пальцам горизонтальная линия. Именно она является прямым отражением эмоционального состояния человека в отношениях. Все-таки брак, и все, что с этим связано, это эмоциональная сфера. Если вы видите, что линия ровная, но на ней появляются небольшие линии, восходящие, коротенькие. Это линии радости — счастливые моменты, которые люди переживают в отношениях. По ним можно судить, что у человека появляются хорошие, гармоничные отношения», — пояснил эксперт.

По словам хироманта, внешняя сторона безымянного пальца, перпендикуляр к линии сердца, отвечает за возраст — 30 лет. Внутренняя — 40 лет.

«Также вы можете ориентироваться не на радостные моменты, к сожалению наша жизнь состоит не только из счастливых, радостных моментов, но и из негатива. Это нисходящие линии. Их появление тоже указывает на то, что у человека появятся серьезные, долгосрочные отношения. Опять же, ориентируйтесь по времени», — пояснил Иван Громов.

И последний ориентир — линия брака, которая находится под мизинцем. Чем ближе она расположена к линии сердца, чем к мизинцу, тем раньше человек вступит в брак.

«И еще сказать, что рукам нет дела до того, будет ли именно это брак. Я имею в виду поход в ЗАГС. Для них главное — привязанность и чувства», — подытожил хиромант.

Ранее 5-tv.ru писал, что хиромант рассказал, как по руке определить жадного мужчину.

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