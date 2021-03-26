Эксклюзивное видео с места обрушения трехэтажного дома в Новой Москве

В распоряжение 5-tv.ru попало эксклюзивное видео с места обрушения трехэтажного жилого дома в Новой Москве. На кадрах видно, что здание разрушилось полностью. На месте происшествия работает большое количество спасателей. Также присутствуют полицейские.

Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, причиной ЧП в поселении Московский стал взрыв газа.

По информации 5-tv.ru, из-под завалов извлекли двух человек, включая одного ребенка. Сейчас спасатели добираются до еще одного пострадавшего. Все живы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, обрушившийся в Новой Москве дом считается таунхаусом. Его площадь составляет десять на 15 метров.