Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 марта по 4 апреля

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что общий фон недели с 29 марта по 4 апреля 2021 года в целом будет положительным. Возможно усиление любвеобильности и сексуальности. Также повысится работоспособность и уровень физической энергии. Однако у многих из нас будут проблемы с мышлением и речью — они могут быть бессвязными, не логичными, а иногда и приводить к конфликтам.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя позитивная. На вас одновременно действуют две планеты, связанные с любовью и сексуальностью: Венера и Марс. Венера принесет мягкость, поиск любви и гармонии, хорошее настроение. А Марс придаст страстности, усилит сексуальность и будет подталкивать к физической активности. Кроме того, для вас это хорошее время переосмыслить свое направление движения по жизни, задаться вопросом, что вас зажигает и мотивирует.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя в целом спокойная, без сильных встрясок и противоречий. Лучше всего будет посвятить время спокойным размышлениям и умственной работе. Возможно ощущение некоторой скованности при принятии важных решений с далеко идущими последствиями. Действительно, лучше пока отложить решение таких вопросов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень энергичная. Ожидается огромный приток сил, которые вам удастся с успехом направить на выполнение важных для вас задач. Также энергии недели принесут вам любвеобильность, желание флиртовать и знакомиться. Неделя благоприятствует таким активностям — любовная и сексуальная жизнь обещают небывалый подъем.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя напряженная. Возможны проблемы с самооценкой, непонимание, куда себя деть. Также ожидаются сложности в личной жизни, конфликты, обиды. Постарайтесь не принимать такие ситуации близко к сердцу и не делать поспешных выводов.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя очень позитивная. Приток энергии, вера в себя, ощущение своей особой миссии будут помогать вам во всех делах. В любовной жизни тоже ожидается большой успех. Усиление вашей романтичности и сексуальности вместе принесут незабываемые мгновения.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя напряженная. Прежде всего она опасна конфликтами, которые могут разгораться на ровном месте. У вас возможно повышенное раздражение, даже когда поводов для этого мало. Обсудить ситуацию с окружающими тоже не получится — слова в данном случае не помогают, а подливают масла в огонь. Постарайтесь не срываться на близких людях и не слишком проявлять свою придирчивость и принципиальность.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов это будет неделя со смешанным влиянием планет. Вам лучше всего будет проявлять активность, энергичность и настойчивость, хоть это вам и не совсем привычно. Обычные для вас любезность и склонность к компромиссу на предстоящей неделе не будут удачной стратегией. Чем больше вы стараетесь угодить окружающим, тем меньше эмоционального удовлетворения получаете.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на предстоящей неделе будет хорошо размышлять и прислушиваться к голосу интуиции. Вы сможете многое осмыслить и осознать. Однако в остальном в течение недели возможно несколько подавленное состояние. Как будто ваши страстные порывы и сильные переживания временно заморожены, а без них вы не знаете, что делать.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе лучше всего проявить такт и осознанность. Общаясь с окружающими стремитесь понять их точку зрения, войти в их положение и найти взаимовыгодное решение. Если же вы будете стремиться все сделать по-своему — это неминуемо приведет к конфликтам. Их действие может быть сильным и разрушительным.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит довольно напряженная неделя. Возможны сложности с планированием, с пониманием своей жизненной цели и текущего вектора движения. Все это может лишать вас энергии и желания действовать. Также возможны конфликты в личной жизни — будет сложно найти общий язык с противоположным полом, достичь эмоционального равновесия.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя очень положительная. Большой запас энергии, которую вам легко удастся направить на любые важные для вас цели будет помогать вам чувствовать себя активно и уверенно. Эта энергия подойдет и для спорта, и для деловой активности. Также вас ожидает успех в любовной сфере — возможны новые яркие знакомства, романтические ухаживания. Неделя принесет и повышение осознанности, так что вам будет легко направить все эти энергии во благо.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя непростая. Возможны серьезные конфликты, в том числе с противоположным полом. Взаимные обиды и претензии могут разрушать согласие и гармонию, которые вы строили до этого. Постарайтесь избегать острых ситуаций.

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