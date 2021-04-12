Японцев заворожили кадры всплывающих субмарин в ледяной пустыне Арктики

Видео учений российских атомных подводных лодок в Арктике набирает популярность в японском сегменте Twitter. Пост на странице местного телеканала NHK за несколько часов стал одним из самых просматриваемых в аккаунте.

На пользователей сети произвели неизгладимое впечатление кадры, на которых видно, как сразу три ракетоносные АПЛ поднимаются из холодных глубин морской пучины, легко ломая, как шоколад в руке, полутораметровые толщи льда.

«Нам конец»

«США все еще претендуют на Северный Ледовитый океан?»

«Это безумие. Не остается ничего больше, кроме как бояться», — написали в комментариях пользователи Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры с проходящей с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа комплексной арктической экспедиции «Умка-21». На видео сразу три АПЛ одновременно всплыли из-подо льда на расстоянии не более 300 метров друг от друга.