«Нельзя шутить»: Марина Кравец об условиях участия в шоу «Маска»

В седьмом выпуске шоу «Маска» выбыл очередной участник, вернее участница — резидентка Comedy club Марина Кравец, которая скрывалась в костюме Солнца. Девушка поделилась эмоциями, которые она испытала на проекте в публикации на личной странице в Instagram.

По ее словам, покидать «Маску» так рано не входило в ее планы, а само шоу знаменитость нашла невероятно интересным. Марина Кравец очень старалась задержаться на проекте как можно дольше, поэтому ей даже пришлось скрыть свою отличительную черту — искрометный юмор мог выдать телеведущую и актрису с головой.

«Изначально вместе с создателями проекта решили, что мне нельзя шутить. В итоге все персонажи в беседах с жюри были веселые и живые, а я… скажем так, очень таинственная», — призналась Кравец.

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Поклонники Марины Кравец и звездные коллеги искренне расстроились из-за ее ухода из «Маски».

«Как мне теперь без моего любимого Солнца? Мариночка — ты лучшая!» — написал один из членов жюри, верно угадавших юмористку под маской Солнца, Александр Ревва.

«Крутая! Голосище!» — своеобразно сделала комплимент участница «Фабрики звезд-5» — певица Юлианна Караулова.

«Ты просто красавица! Я в шоке! Обожаю!» — прокомментировал фото Кравец эстрадный исполнитель Шура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, кто мог «слить» имена всех участников шоу «Маска» в сеть.