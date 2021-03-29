«Нельзя шутить»: Марина Кравец об условиях участия в шоу «Маска»
Резидентка Comedy Club покинула проект после седьмого выпуска.
Фото: Instagram @marinakravets
В седьмом выпуске шоу «Маска» выбыл очередной участник, вернее участница — резидентка Comedy club Марина Кравец, которая скрывалась в костюме Солнца. Девушка поделилась эмоциями, которые она испытала на проекте в публикации на личной странице в Instagram.
По ее словам, покидать «Маску» так рано не входило в ее планы, а само шоу знаменитость нашла невероятно интересным. Марина Кравец очень старалась задержаться на проекте как можно дольше, поэтому ей даже пришлось скрыть свою отличительную черту — искрометный юмор мог выдать телеведущую и актрису с головой.
«Изначально вместе с создателями проекта решили, что мне нельзя шутить. В итоге все персонажи в беседах с жюри были веселые и живые, а я… скажем так, очень таинственная», — призналась Кравец.
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Поклонники Марины Кравец и звездные коллеги искренне расстроились из-за ее ухода из «Маски».
«Как мне теперь без моего любимого Солнца? Мариночка — ты лучшая!» — написал один из членов жюри, верно угадавших юмористку под маской Солнца, Александр Ревва.
«Крутая! Голосище!» — своеобразно сделала комплимент участница «Фабрики звезд-5» — певица Юлианна Караулова.
«Ты просто красавица! Я в шоке! Обожаю!» — прокомментировал фото Кравец эстрадный исполнитель Шура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, кто мог «слить» имена всех участников шоу «Маска» в сеть.
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