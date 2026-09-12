Новый сезон «Битвы поколений» станет реваншем для проигравших ранее участников

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Перед зрителями также выступят новички и померятся силами со знаменитостями: Дианой Арбениной, МакSим, Ларисой Долиной и Елкой.

Фото, видео: Пресс-служба МУЗ-ТВ; 5-tv.ru

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На телеканале МУЗ-ТВ выходит пятый сезон шоу «Битва поколений». Его назвали «Новый вызов», потому что проект станет реваншем для участников, которым не повезло на предыдущих выступлениях.

Перед зрителями также выступят новички и померятся силами со знаменитостями: Дианой Арбениной, МакSим, Ларисой Долиной и Елкой. В этом сезоне зрителей ждут серьезные нововведения. Участники смогут проявить себя в «Золотом раунде», где разрешено исполнить любую песню на свой выбор.

Еще одной новинкой пятого сезона станет отсутствие постоянного жюри. Звездный состав экспертов будет меняться, но все так же будет состоять из трех представителей молодого поколения — артистов и блогеров, успевших заявить о себе на всю страну, — и трех настоящих легенд российского шоу-бизнеса — культовых артистов, композиторов и продюсеров.

«Судить — дело непростое, нелегкое, потому что, с одной стороны, это коллеги, уже добившиеся результата. Я им не указ. Но с другой стороны, у меня есть свой вкус, у меня есть свои пристрастия и я открыто им об этом говорю», — сказал член жюри, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Откроет новый сезон легенда российской поп-сцены — группа «Иванушки», которая бросит вызов романтической группе «Моя Мишель».

Пятый сезон шоу «Битва поколений: Новый вызов» смотрите уже 12 сентября в 17:00 только на МУЗ-ТВ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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