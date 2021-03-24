Стало известно, кто мог «слить» имена всех участников шоу «Маска» в сеть

Появление в сети списка предполагаемых участников шоу «Маска» наделало много шума среди фанатов, хотя он почти сразу был удален. Мнением о достоверности «слива» и его авторах поделился музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

Эксперт считает, что опубликованному списку нельзя верить. По его словам, об этом свидетельствуют сразу несколько «сигналов».

«Во-первых, список появился в „Википедии“, где внести правку в статью нетрудно. А во-вторых, судя по ошибкам в именах звезд, это может быть информационный вброс», — сказал он в интервью порталу ФАН.

Если предположить, что список соответствует реальности, то есть несколько вариантов, кто и зачем мог его опубликовать. Наиболее вероятный — месть кого-то из уволенных сотрудников проекта, считает Бабичев.

«Но это вполне могли сделать и сами продюсеры шоу для того, чтобы привлечь интерес», — добавил он.

По мнению критика, зрители могут быстро охладеть даже к самой рейтинговой программе. Просто снять маску с участника — уже недостаточно. Интригу нужно держать во всем. Так что Бабичев не исключил, что все идет по плану организаторов проекта.

«Я не думаю, что это (публикация списка - Прим. ред.) понизит рейтинги шоу. С появлением этого списка все будут смотреть и проверять, настоящий он или нет, — пояснил он. — Какая разница, в каком ключе о тебе говорят? Главное, что говорят».

Ранее в «Маске» были рассекречены Ольга Бузова (в образе Розовой Пантеры), Юрий Стоянов (Банан), Азиза (Пингвин), Иосиф Пригожин (Ананас) и Светлана Хоркина (Черная Пантера).

В опубликованном в «Википедии» перечне также были указаны оставшиеся девять имен. Якобы Белый Орел — это рэпер Тимати, Лама — Гарик Мартиросян, Крокодил — Оскар Кучера, а Носорог — Арсений Бородин. Единорогом в списке назвали Ирину Дубцову, Змеей — Юлию Паршута, Солнцем — Елену Терлееву, Зайцем — Ивана Дорна, а Неваляшкой — Сергея Минаева.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ольга Бузова в образе Розовой пантеры шокировала Регину Тодоренко.