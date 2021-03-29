Компания «Петрович» повысила зарплату водителям после забастовки в Петербурге

Руководство строительной компании «Петрович» решило поднять тарифную ставку водителям, после того, как они вышли на забастовку в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что основным требованиям сотрудников было увеличение тарифной ставку за доставку стройматериалов.

«Руководство компании пошло навстречу, и ставка будет поднята со 2 апреля», — говорится в сообщении.

Бастовать рабочие «Петровича» вышли в понедельник утром на Таллинское шоссе, где расположена база торгового дома. Компромиссное решение руководство озвучило через несколько часов после начала акции — тогда водители вернулись к обычному графику. Теперь руководству предстоит найти путь, при котором увеличение зарплат не скажется на стоимости товара для покупателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росстат сообщил о повышении размера реальных зарплат россиян на 2,5% за год.