«Страшно за девчонку»: Шурыгина вышла на связь с поклонниками из рехаба

Скандально известная звезда ток-шоу Диана Шурыгина снова привлекла к себе внимание неоднозначной выходкой. Девушка обратилась к поклонникам, находясь, предположительно, в наркологической клинике, куда угодила из-за злоупотребления запрещенными препаратами или алкоголем, сообщает Starhit.

«Мне было настолько плохо, что я не видела смысла выходить на связь с вами, работать и так далее. Состояние было просто ужасное, как будто я находилась под чем-то!» — рассказала 21-летняя звезда подписчикам в Instagram.

Причину своего нахождения в рехабе Шурыгина не называет, говорит лишь, что пребывание здесь ее удручает, но она старается держаться и не отчаиваться. В свою очередь поклонники отмечают ее нездоровый внешний вид — отечность и синяки под глазами и гадают, как она себя довела до такого состояния.

«Кто знает, почему Диана оказалась в клинике и что у нее с лицом? Она еле шевелит губами»;

«Такое чувство, что у Дианы проблемы с наркотиками. Надеюсь, ей удастся выбраться из этого болота. Страшно за девчонку»;

«Похоже, Шурыгина не знает, что наркотики и алкоголь — зло, которые ведут к полнейшей деградации», — делятся мнениями фолловеры.

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