«Страшно за девчонку»: Шурыгина вышла на связь с поклонниками из рехаба

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Алексей Хитров
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Причины своего «заточения» в наркологическую клинику скандальная звезда ток-шоу не называет.

Фото, видео: Instagram @shurygina_vlog

Скандально известная звезда ток-шоу Диана Шурыгина снова привлекла к себе внимание неоднозначной выходкой. Девушка обратилась к поклонникам, находясь, предположительно, в наркологической клинике, куда угодила из-за злоупотребления запрещенными препаратами или алкоголем, сообщает Starhit.

«Мне было настолько плохо, что я не видела смысла выходить на связь с вами, работать и так далее. Состояние было просто ужасное, как будто я находилась под чем-то!» — рассказала 21-летняя звезда подписчикам в Instagram.

Причину своего нахождения в рехабе Шурыгина не называет, говорит лишь, что пребывание здесь ее удручает, но она старается держаться и не отчаиваться. В свою очередь поклонники отмечают ее нездоровый внешний вид — отечность и синяки под глазами и гадают, как она себя довела до такого состояния.

«Кто знает, почему Диана оказалась в клинике и что у нее с лицом? Она еле шевелит губами»;

«Такое чувство, что у Дианы проблемы с наркотиками. Надеюсь, ей удастся выбраться из этого болота. Страшно за девчонку»;

«Похоже, Шурыгина не знает, что наркотики и алкоголь — зло, которые ведут к полнейшей деградации», — делятся мнениями фолловеры.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, блогер Дарья Зотеева, известная в сети под псевдонимом Инстасамка, угодила в очередную скандальную историю: девушка отказалась платитть за поездку в такси, вместо этого обматерив водителя и разбив окно машины.

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