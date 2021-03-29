На Первом канале пожелали Стриженовой скорейшего выздоровления после падения

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Алексей Хитров
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Телеведущая получила травму правой руки на съемках программы «Время покажет».

На Первом канале пожелали Стриженовой скорейшего выздоровления после падения

Фото: Instagram @strizhenovae

На Первом канале подтвердили, что телеведущая Екатерина Стриженова была госпитализирована с травмой руки и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована. Мы желаем Екатерине скорейшего выздоровления и возвращения в эфир», — сказали в пресс-службе Первого.

Ранее стало известно, что Стриженова травмировала правую руку при падении на съемках программы «Время покажет».

На Первом канале Стриженова также ведет передачу «Доброе утро». Кроме того, актриса известна ролями в кинопроектах «Домик в сердце», «Дедушка моей мечты», «Убийство на 100 миллионов», «Куприн» и многим другим

Как ранее сообщал 5-tv.ru, внук телеведущей Екатерины Стриженовой в свои два года прекрасно рисует, танцует и проявляет неподдельный интерес к музыкальным инструментам.

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