Очевидцы сообщают о стреляющем из окна мужчине в подмосковных Мытищах

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Светлана Шевченко
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Предположительно, он открыл огонь по прохожим и сотрудникам полиции.

Очевидцы сообщают о стреляющем из окна мужчине в подмосковных Мытищах

Фото: Depositphotos / Chalabala

Очевидцы сообщают о стреляющем из окна мужчине в подмосковных Мытищах. Предположительно, по информации 5-tv.ru, он открыл огонь по прохожим и сотрудникам полиции. 

Известно, что в поселок Новые Вешки стянуты спецназ и правоохранительные службы. Спецоперация длится уже около полутора часов и пока безрезультатно.

Согласно предварительной информации, за мужчиной сегодня утром пришли сотрудники полиции для проверки оперативной информации о наличии в квартире на Прибрежной улице оружия. Завидев правоохранителей, мужчина бросил в них гранату и забаррикадировался.

Информация о произошедшем уточняется. На месте работает СОБР.

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