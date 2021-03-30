Очевидцы сообщают о стреляющем из окна мужчине в подмосковных Мытищах. Предположительно, по информации 5-tv.ru, он открыл огонь по прохожим и сотрудникам полиции.

Известно, что в поселок Новые Вешки стянуты спецназ и правоохранительные службы. Спецоперация длится уже около полутора часов и пока безрезультатно.

Согласно предварительной информации, за мужчиной сегодня утром пришли сотрудники полиции для проверки оперативной информации о наличии в квартире на Прибрежной улице оружия. Завидев правоохранителей, мужчина бросил в них гранату и забаррикадировался.

Информация о произошедшем уточняется. На месте работает СОБР.