Очевидцы сообщают о стреляющем из окна мужчине в подмосковных Мытищах
Предположительно, он открыл огонь по прохожим и сотрудникам полиции.
Фото: Depositphotos / Chalabala
Очевидцы сообщают о стреляющем из окна мужчине в подмосковных Мытищах. Предположительно, по информации 5-tv.ru, он открыл огонь по прохожим и сотрудникам полиции.
Известно, что в поселок Новые Вешки стянуты спецназ и правоохранительные службы. Спецоперация длится уже около полутора часов и пока безрезультатно.
Согласно предварительной информации, за мужчиной сегодня утром пришли сотрудники полиции для проверки оперативной информации о наличии в квартире на Прибрежной улице оружия. Завидев правоохранителей, мужчина бросил в них гранату и забаррикадировался.
Информация о произошедшем уточняется. На месте работает СОБР.
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