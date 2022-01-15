Идеален до кончиков ногтей: что ожидать в отношениях от мужчины с маникюром

В современном мире каждый из нас стремится выглядеть как можно лучше для себя и, конечно, для противоположного пола. Для многих важнее всего опрятность во внешнем виде, чего можно достичь при помощи свежей и неброской одежды, аккуратной прически и маникюра, причем уход за ногтями свойственен не только женщинам, но и представителям сильного пола. Хорошо ли мужчине иметь ухоженные ногти, и что это говорит о нем, специально для 5-tv.ru в эксклюзивном интервью рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Прежде всего эксперт разделил всех представителей сильного пола, следящих за собой на три основные категории и объяснил, как их отношение к себе будет отражаться на отношении к партнерше.

Опрятные мужчины

Первая категория представляет собой мужчин, которые просто предпочитают аккуратность и приятный внешний вид. Ухоженные руки и свежевыглаженные рубашки для них повседневность. К своей партнерше они будут относиться снисходительно, допуская некоторую небрежность во внешнем виде с ее стороны.

«Для них норма жизни, но в какой-то момент они могут выглядеть и не идеально. Это не является для них проблемой или сверхценностью», — охарактеризовал этот тип Кульгавчук.

Профессионалы

Эти мужчины соблюдают аккуратность во внешнем виде в основном из-за требований их работы. Например, это могут быть люди, работающие в кадре, актеры или телеведущие, чьи руки постоянно находятся на виду. Впрочем, по собственной воле эти представители сильного пола навряд ли будут делать маникюр и не станут требовать от своей избранницы идеального внешнего вида всегда и везде.

«Такие мужчины могут безупречно выглядеть на работе, сцене. Однако дома могут быть не настолько требовательны к своему внешнему виду и виду своей партнерши», — рассказал сексолог.

Самовлюбленные мужчины или нарциссы

Данный тип просто одержим своим внешним видом. Они всегда будут стремиться к безупречности, причем они также могут заниматься творческой деятельностью, быть теми же актерами, к примеру. Стремление мужчины к аккуратности может доходить до болезненного, он постоянно нервничает из-за своих мнимых и реальных изъянов.

«Такие мужчины весьма требовательны к партнерше и малейшие огрехи с ее стороны могут вызвать у них брезгливость и разочарование, что приведет к потере сексуального влечения. Это может быть проблемой в паре», — поделился эксперт.

Подытожив, специалист заявил, что, если вы встретили мужчину, который очень заботится о своем внешнем виде — знайте: велика вероятность того, что он будет так же требователен к вам. Если вы к этому готовы, значит — вы нашли друг друга.

В заключение сексолог добавил, что лучше всего заранее обговорить с партнером вещи, которые важны для вас в нем, чтобы избежать разочарований, обид и попусту не тратить свое время.

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