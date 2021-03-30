Фанаты «Властелина колец» нашли утерянный советский спектакль по мотивам книги

Телеспектакль «Хранители», снятый по первой книги серии «Властелина колец» был впервые опубликован на Youtube-канале «Пятого канала» 27 и 28 марта. Как сообщает «Мир Фантастики», Поклонники приключений хоббитов считали эту экранизацию утерянной.

Спектакль был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. Материалом для постановки стал перевод Муравьевой и Кистяковского. Экранизация была показана лишь один раз, а после этого бесследно исчезла. Фанаты долго искали запись в различных архивах, однако целые десятилетия им не удавалось найти фильм.

Режиссером постановки и его сценаристом выступила Наталья Серебрякова. Главные роли исполнили Андрей Романов (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль). Согласно данным издания, в этой экранизации удалось сохранить все важные сюжетные ходы, включая появление Тома Бомбадила, что сделало этот телеспектакль каноничным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый российский блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор» выходит на экраны.