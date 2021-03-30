Фанаты «Властелина колец» нашли утерянный советский спектакль по мотивам книги

|
Екатерина Бородина
1 058

Две части экранизации первого произведения из трилогии Толкиена были опубликованы на Youtube-аккаунте «Пятого канала».

Фанаты «Властелина колец» нашли утерянный советский спектакль по мотивам книги

Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"

Телеспектакль «Хранители», снятый по первой книги серии «Властелина колец» был впервые опубликован на Youtube-канале «Пятого канала» 27 и 28 марта. Как сообщает «Мир Фантастики», Поклонники приключений хоббитов считали эту экранизацию утерянной.

Спектакль был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. Материалом для постановки стал перевод Муравьевой и Кистяковского. Экранизация была показана лишь один раз, а после этого бесследно исчезла. Фанаты долго искали запись в различных архивах, однако целые десятилетия им не удавалось найти фильм.

Режиссером постановки и его сценаристом выступила Наталья Серебрякова. Главные роли исполнили Андрей Романов (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль). Согласно данным издания, в этой экранизации удалось сохранить все важные сюжетные ходы, включая появление Тома Бомбадила, что сделало этот телеспектакль каноничным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый российский блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор» выходит на экраны.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
75.70
-0.13 88.88
-0.47
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

12:08
Выставила напоказ: Дана Борисова выложила откровенное фото с отдыха на море
12:03
Пока взрослые размышляли, школьник спас девочку из ледяной проруби
11:49
Стилисты дали модные советы для женщин plus size
11:34
Мой дом — моя крепость: мытищинский стрелок сам поджег коттедж во время осады
11:20
Как в шелках: какую сумму должны России другие государства
11:16
Фабрика по производству кожаных изделий загорелась под Ярославлем

Сейчас читают

Очаровательные сволочи: мужчины каких знаков зодиака готовы на все ради секса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Британские истребители пытались перехватить российский Ту-160 над Северным морем
«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака