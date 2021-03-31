Вечно молодая Алла Пугачева блеснула стройностью на дне рождения внучки — фото

|
Рита Цветкова
1 487

Дочери Кристины Орбакайте Клавдии 30 марта исполнилось девять лет.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @dimavancamp

Народная артистка СССР Алла Пугачева не перестает удивлять фанатов стройностью, молодостью и неповторимым стилем. Очередным событием, которое Примадонна украсила своим присутствием, стал праздник в честь дня рождения ее внучки Клавдии — дочери певицы и актрисы Кристины Орбакайте.

30 марта девочке исполнилось девять лет. Алла Борисовна пришла поздравить ее и привела на вечеринку своих детей — общих с Максимом Галкиным двойняшек Лизу и Гарри, которые, к слову, на год младше именинницы. Звездные наследники сделали несколько совместных снимков в фотозоне. Маленькие леди были облачены в нежные шифоновые платья, а юный кавалер — в черный пиджак и брючки с лампасами.

На торжестве Пугачева появилась в узкой черной юбке в пол и такого же цвета облегающей блузе. Тонкую талию 71-летняя артистка подчеркнула широким поясом с массивной пряжкой. Прическа Примадонны была, как всегда, пышной и слегка небрежной, на губах — алая помада. Фото, на котором нестареющая знаменитость позирует в роскошном total black, получило массу комплиментов пользователей Instagram.

Instagram @dimavancamp

Ранее 5-tv.ru раскрывал, почему младшая дочь Лиза называет Аллу Борисовну бабусей, а не мамой.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.70
-0.13 88.88
-0.47
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

14:05
Ушел в 2020-м: шокирующие подробности смерти Всеволода Хабарова
13:51
Американцы назвали лживым доклад ВОЗ о происхождении коронавируса
13:40
Месть за бизнес: на мытищинского стрелка мог донести его бывший компаньон
13:31
Трубоукладчик «Академик Черский» движется в сторону газопровода «Северный поток — 2»
13:23
Арсенал под матрасом: видео из дома мытищинского стрелка
13:07
Samsung установил на смартфоны неудаляемые приложения российских компаний

Сейчас читают

Очаровательные сволочи: мужчины каких знаков зодиака готовы на все ради секса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Британские истребители пытались перехватить российский Ту-160 над Северным морем
«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака