Народная артистка СССР Алла Пугачева не перестает удивлять фанатов стройностью, молодостью и неповторимым стилем. Очередным событием, которое Примадонна украсила своим присутствием, стал праздник в честь дня рождения ее внучки Клавдии — дочери певицы и актрисы Кристины Орбакайте.

30 марта девочке исполнилось девять лет. Алла Борисовна пришла поздравить ее и привела на вечеринку своих детей — общих с Максимом Галкиным двойняшек Лизу и Гарри, которые, к слову, на год младше именинницы. Звездные наследники сделали несколько совместных снимков в фотозоне. Маленькие леди были облачены в нежные шифоновые платья, а юный кавалер — в черный пиджак и брючки с лампасами.

На торжестве Пугачева появилась в узкой черной юбке в пол и такого же цвета облегающей блузе. Тонкую талию 71-летняя артистка подчеркнула широким поясом с массивной пряжкой. Прическа Примадонны была, как всегда, пышной и слегка небрежной, на губах — алая помада. Фото, на котором нестареющая знаменитость позирует в роскошном total black, получило массу комплиментов пользователей Instagram.

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Ранее 5-tv.ru раскрывал, почему младшая дочь Лиза называет Аллу Борисовну бабусей, а не мамой.