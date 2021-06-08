Очаровательные сволочи: мужчины каких знаков зодиака готовы на все ради секса

Число женщин, обращающихся за психологической помощью, неуклонно растет. Одна из популярных проблем — недолюбленность и отсутствие адекватного контакта с партнером. В основе чаще всего лежат предрассудки и страх раскрыться родному человеку.

Касается это не только быта, но и сексуальных отношений. Недоласканная дама почти всегда не в настроении и срывается на окружающих. Так, может, стоит изначально прислушаться к своим желаниям и выбрать партнера по духу?

Астрологи напоминают, что у каждого человека — свой темперамент. Отказывать себе в удовольствиях — нездоровая практика. Специально для тех, кто грезит качественным и нескучным сексом, эксперты составили ТОП-3 знаков зодиака, представители которых подарят им массу наслаждения.

Рак

Мужчина-Рак при всей своей скрытности и интровертности просто обожает заниматься сексом. Пожалуй, только в постели он раскрывается сполна. Этот раскованный кавалер умеет удивлять экспериментами и никогда не оставит женщину без удовольствия. Правда, рассчитывать на его верность будет наивно.

В случае, если пассия долго не «маячит на горизонте», он как минимум впадет в зависимость от порнографии, ну или заведет пару-тройку любовниц. Впрочем, среди женщин наверняка найдется та, кто сумеет обуздать чрезмерно активного Рака.

Скорпион

Мужчина-Скорпион не может жить без женских ласк и сладострастных вздохов. Все его нутро содрогается при виде симпатичных дам. Что происходит с ним в закрытых стенах спальни — представить несложно. Главный недостаток Скорпиона лишь в том, что, задавшись целью достигнуть пика, он тут же забывает о наслаждении партнерши. Как говориться, кто не успел — тот опоздал.

Впрочем, астрологи намекают, что женщины редко жалуются на представителя этого знака. Все-таки четыре раза за ночь — уже немало!

Рыбы

Мужчина-Рыбы — один из тех, кто готов тщательно и долго изучать женское тело. Он владеет огромным количеством любовных техник — доведет до оргазма любую. Притом его главный фетиш — оральный секс. Этот кавалер очень чутко относится к разного рода прикосновениям и пищит от удовольствия, когда партнерша берет инициативу в свои руки. С таким мужчиной точно не соскучишься, пишет Astrorok.ru.

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