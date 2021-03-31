«Хранители» и «Властелин Колец»: кто исполнил роли в культовых экранизациях РФ и США

У фанатов английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина появился новый повод для радости. Найден российский телеспектакль «Хранители», снятый по первой книге серии «Властелина колец». Его выпустила студия Ленинградского телевидения в 1991 году. Режиссером выступила Наталья Серебрякова. Популярная зарубежная экранизация романа вышла в свет через десять лет, в 2001-м. Снял все три части режиссер Питер Джексон.

В интервью для 5-tv.ru «российский Фродо» Валерий Дьяченко рассказывал, что съемочной группе не хватало техники и технологий. При этом обе части российской версии получились душевными и интересными. В отечественной экранизации удалось сохранить все важные сюжетные ходы, включая появление Тома Бомбадила, что сделало этот телеспектакль каноничным. А вот у коллег российских «киношников» проблем с декорациями и техникой не было. Поэтому кинокомпания New Line Cinema выпустила целых три картины, каждая из которых длится больше двух часов.

5-tv.ru решил узнать интересные подробности про жизнь и карьеру актеров, которые исполнили главные роли в российской и зарубежной экранизациях культовой трилогии.

Саурон

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Сала Бейкер

Актер сыграл Саурона в трилогии Питера Джексона Властелин колец, в частности в фильмах «Властелин колец: Братство кольца» и «Властелин колец: Возвращение короля». Эта роль стала первой в его карьере. Изначально Бейкера наняли на работу в качестве каскадера, но артисту удалось заполучить роль Темного лорда. Сала Бейкер также сыграл нескольких орков, гондорца и одного из рохирримов.

Евгений Баранов

В российской экранизации романа роль Саурона исполнил заслуженный артист России Евгений Баранов. Он родился 3 сентября 1957 года в поселке Юдино Кировского района города Казани. В 1987 году Евгений закончил Ленинградский государственный Институт театра, музыки и кинематографии. А в 1991-м его пригласили на роль Темного лорда Саурона. Настоящая известность пришла к артисту после того, как он сыграл Куку в популярном российском сериале «Агент национальной безопасности».

Голлум

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Энди Серкис

Британский актер и кинорежиссер сыграл в кино и на телевидении более 30 ролей. Известен он, прежде всего, по роли Голлума в киноэпопее «Властелин колец». Его работа стали отправной точкой для горячих споров о том, где проходит граница между актерской игрой и компьютерной графикой. Несмотря на заявления некоторых критиков о том, что Серкис заслуживает «Оскара» за роль Голлума, Академия киноискусства решила, что он не подходит под критерии, так как актер должен был лично присутствовать на экране.

Виктор Смирнов

Отечественного Голлума сыграл Виктор Смирнов. Он, в отличие от зарубежного коллеги, на экране присутствовал. Смирнов родился в 1950 году. С 1977 года по 1983 год работал в Ленинградском театре им. Ленинского Комсомола, который сейчас называется «Балтийский Дом». Через год после выхода на экраны «Хранителей» артист эмигрировал в США вместе с женой — актрисой Ириной Гойер.

Бильбо Бэггинс

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Иэн Холм

Иэн Холм Катберт, сыгравший во «Властелине колец» Бильбо Бэггинса, родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз в Великобритании. В 1950 году он поступил в Королевскую академию драматического искусства, а в 1953 году пошел в армию. Всего на его счету более 110 ролей, преимущественно второго плана. Самые яркие среди них: андроид Эш в «Чужом», Наполеон в «Бандитах времени», мистер Курцманн в «Бразилии», отец Вито Корнелиус в «Пятом элементе» и, конечно, Бильбо Бэггинс.

Георгий Штиль

Отечественный Бэггинс Георгий Штиль родился 4 марта 1932 года в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и тогда же был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького. С 1960 года Георгий Штиль снимался в кино, преимущественно в ролях второго плана и эпизодах. А в 1991-м стал хоббитом из Шира.

Фродо

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Элайджа Вуд

Роль Фродо Бэггинса стала для американского актера одной из самых ярких. Несмотря на сложные пробы, в которых принимало участие множество талантливых молодых актеров, и чрезвычайно долгие съемки, длившиеся больше года, вдали от дома, в Новой Зеландии, Элайджа Вуд зажег свою звезду так ярко, что ее до сих пор можно увидеть на актерском небосводе.

Валерий Дьяченко

В «Хранителях» Фродо сыграл актер Валерий Дьяченко. Он родился в 1958. После учебы в училище искусств Ростова-на-Дону два года работал в городском Театре юного зрителя. Карьеру театрального актера продолжил в городе на Неве, здесь же окончил Ленинградский государственный институт ТМиК. Более трех десятилетий артист верен одному театру — Санкт-Петербургскому ТЮЗу им. А. А. Брянцева. Он рассказывал, что во время съемок «Хранителях» на его коллеге загорелся парик. Пожар начался из-за горючей жидкости, которую наливали в факелы.

Гэндальф Серый

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Иэн Маккеллен

Британский актер Иэн Маккеллен, родившийся в мае 1939 года, исполнил роль одного из центральных персонажей легендариума Джона Р. Р. Толкина — Гендальфа Серого. Маккеллен присоединился к съемочной группе 10 января 2000 года. В течение этого времени он вел дневник, который, как пояснил сам актер, сегодня бы назвали блогом.

Виктор Костецкий

Родился 12 апреля 1941 года на Украине. Затем артист перебрался в Санкт-Петербург. Полтора года проучился на художественно-графическом факультете ЛГПИ А. И. Герцена. В 1965 году окончил ЛГИТМиК. С 1965 по 1972 год работал в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, затем в Ленинградского театра музыкальной комедии. В 1991 году исполнил роль волшебника Гендальфа Серого в телеспектакле по мотивам трилогии Толкиена. Затем Костецкий вошел в основной актерский состав ЛАТД имени А. С. Пушкина. В последние годы жизни он играл только в антрепризных постановках театра «Комедианты» на Лиговском проспекте.

Сэм

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Шон Эстин

Родился в 1971 году в городе Санта-Моника в семье актрисы Патти Дьюк и писателя Майкла Телла. Роль Сэмуайза Гэмджи в трилогии «Властелин колец» принесла ему известность. Среди фанатов волшебной вселенной, которую создал Толкиен, есть мнение, что настоящим героем трилогии является именно Сэм. И вся история — о нем, а не о хоббите, которого отправили, чтобы уничтожить кольцо Всевластия. К слову, Шон Эстин для роли Сэма набрал десять килограммов — по сценарию Сэм пухлый, а в жизни Шон довольно худощавый.

Владимир Матвеев

Российский Сэмуайз Гэмджи Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Маслянского района Тюменской области. А в 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1989 году Матвеев стал актером Театра имени Ленсовета, а в 1991-м исполнил роль одного из ключевых персонажей романа «Властелин Колец». Всего на счету Владимира Матвеева больше 109 ролей.

Арагорн

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Вигго Мортенсен

Вигго Мортенсен, родившийся в 1958 году в Нью-Йорке, получил мировую известность благодаря роли Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец». Самая знаменитая его роль досталась Мортенсену случайно. Питер Джексон передумал снимать в роли Арагорна ирландского актера Стюарта Таунсенда, посчитав, что тот слишком молод. Мортенсен оказался на 14 лет старше Таунсенда. Вигго самостоятельно исполнил все свои трюки в фильме «Властелин колец: Братство кольца».

Андрей Тенетенко

Исполнитель роли Арагорна в «Хранителях» Андрей Тенетенко родился в 1959 году. В 1980-м он окончил Высшую Школу-студию МХАТ. После этого работал в Театре «На Литейном». В 1986 году был принят в труппу Театра-фестиваля «Балтийский дом». «Бродяжником» он стал в 1991 году. Теперь Тенетенко — признанный мастер дубляжа.

Пиппин

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Билли Бойд

Роль Перегрина Тука — это полное имя хоббита Пиппина, досталась шотландскому актеру Билли Бойду. К актерской карьере Бойд пришел не сразу. Долгое время, а точнее около семи лет, он работал переплетчиком книг. Во время этой работы ему довелось заниматься и романом «Властелин Колец». Новое тысячелетие началось для Билли крайне успешно. Он, не особо известный 30-летний актер, смог получить роль в готовящемся киношедевре. После этого Билли Бойд стал по-настоящему знаменит.

Вадим Никитин

Пиппина в России сыграл актер Вадим Никитин, который родился 1944-м. В 1968 году окончил ЛГИТМиК, факультет драматического искусства. Помимо роли одного из хоббитов в телеспектакле, он сыграл множество эпизодических и несколько крупных ролей. Также в 1990-е годы актер вел на петербургском телевидении популярную программу «Телекурьер».

Мерри

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Доминик Монаган

Изначально актер хотел быть Фродо. Но судьба распорядилась иначе. Монаган стал Мериадоком Брендибаком, или Мерри. В пятнадцать лет отец дал ему книгу «Властелин колец» и сказал, что дает ему полгода на ее прочтение. Доминик прочитал за два месяца. Позже, именно это произведение и принесло ему известность — кроме съемок в фильме Доминик участвовал в написании сценария вместе с коллегой по фильму Билли Бойдом.

Сергей Шелгунов

Актер театра и кино Сергей Шелгунов известен российским зрителям по ролям сериалах «Литейный», «Тайны следствия», «Ментовские войны, «Улицы разбитых фонарей» и «Гончие». Но мало кто знает, что именно он сыграл роль Мерри в «Хранителях». На счету популярного артиста более 30 работ в картинах известных отечественных режиссеров.

Галадриэль

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Кейт Бланшетт

Эльфийскую Владычицу Галадриэль сыграла австралийка Кейт Бланшетт. Большой успех и признание в актерской среде ей принесли роли в фильмах: «Елизавета», «Властелин колец» и «Авиатор». Что касается экранизации Толкиена, Бланшетт блестяще перевоплотилась в могущественную королеву эльфов.

Елена Соловей

В России роль Галадриэль досталась народной артистке РСФСР Елене Соловей. Дочь боевого офицера и фронтовой медсестры окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1971 года стала актрисой киностудии Ленфильм, а с 1983 года начала работать в Академическом театре им. Ленсовета. В 1981 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Режиссер телесериала «Хранители» Наталья Серебрякова не зря доверила Соловей роль королевы. Актриса создала яркий, запоминающийся, по истине сказочный образ.

Боромир

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Шон Бин

Британский актер театра и кино Шон Бин сыграл в кинотрилогии Боромира. Режиссер Питер Джексон немного изменил внешность и судьбу этого персонажа: Боромир стал не брюнетом, а рыжим и умер немного раньше, чем в романе. Именно этот персонаж принес славу Шону Бину. После «Властелина колец» крупные роли буквально посыпались на него. Еще одной ярким персонажем артиста стал Эддард Старк в телесериале «Игра престолов».

Евгений Соляков

Евгений Соляков родился 15 февраля 1940 года. В 1961 году окончил Ленинградский государственный Институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1967 года получил работу в ленинградском Большом драматическом театре (БДТ). В 1991 году он вместе с другими петербургскими актерами снялся в телеспектакле «Хранители». Артист исполнил роль одного из главных персонажей романа «Властелин Колец» Толкиена — Боромира.

Элронд

Кадр из телеспектакля по мотивам повести Д. Р. Р. Толкиена «Хранители»; Кадр из фильма «Властелин колец»

Хьюго Уивинг

На роль предводителя эльфов Элронда пробовался знаменитый поп-исполнитель Дэвид Боуи, но потом эту роль отдали Хьюго Уивингу, прославившемуся благодаря образу агента Смита в «Матрице». Несмотря на столь разных персонажей, Хьюго и в роли эльфа выглядел в высшей степени убедительно.

Андрей Толщин

Российский актер, родившийся в Ленинграде, сыграл Элронда в «Хранителях». Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии он закончил в 1980 году. После этого его пригласили в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, который сейчас называется Александринским.

Примечательно, что оба актера, сыгравших Элронда — Уинг и Толщин — похожи друг на друга как две капли воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеспектакль «Хранители», снятый по первой книги серии «Властелина колец» был впервые опубликован на Youtube-канале «Пятого канала» 27 и 28 марта.