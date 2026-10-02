«Красный шелк» признан лучшим полнометражным фильмом на Дальневосточной кинопремии

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 29 0

Картина совместного российско-китайского производства собрала 700 миллионов рублей в России и 1,8 миллиона долларов в Китае.

Дальневосточная кинопремия 2026: победители

Фото: Кадр из к/ф «Красный шелк», реж. Андрей Волгин, 2025 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Хабаровске завершилась III Дальневосточная кинопремия. 2 октября на торжественной церемонии объявили лауреатов Национальной профессиональной награды за достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

Лучшим полнометражным фильмом признан исторический ретродетектив «Красный шелк» совместного российско-китайского производства. Картина собрала 700 миллионов рублей в российском прокате и 1,8 миллиона долларов в китайском. Фильм получил статус национального как в России, так и в Китае, а благодаря китайскому прокату стал самым успешным российским фильмом за рубежом в 2025 году.

В сентябре завершились съемки продолжения — «Черный шелк». Картина выйдет в прокат 31 марта 2027 года. Работа шла сразу в двух странах: в Китае на крупнейшей киностудии воссоздали Шанхай 30-х годов. По сюжету в город доставят загадочный груз, за которым будут охотиться агенты разных стран.

Производством занимается кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации. Дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат». Эксклюзивный дистрибьютор цифровых и телевизионных прав, а также зарубежный дистрибьютор — компания Art Pictures Distribution.

III Дальневосточная кинопремия проходила в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября. В программе были мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и церемония награждения победителей. К участию приглашались авторы полнометражных игровых, документальных, анимационных и многосерийных фильмов, созданных на Дальнем Востоке и в Арктике и об этих территориях.

Дальневосточная кинопремия учреждена по поручению президента России Владимира Путина и проводится с 2024 года. За это время она стала одной из ключевых отраслевых площадок, объединяющих представителей киноиндустрии, органов власти и институтов развития для продвижения кинопроизводства на Дальнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

19:00
«Это не наша бабушка»: в Ярославле на похоронах нашли чужую женщину
18:45
Драка на иглах: мужчина напал на врача-невролога
18:43
«Красный шелк» признан лучшим полнометражным фильмом на Дальневосточной кинопремии
18:30
Темная сторона: блогер и трое ее детей найдены мертвыми после публикации тревожного поста
18:28
Путин посетил полигон «Чебаркульский»
18:21
Киевляне начали массово уезжать из города

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Были и скандалы»: Дворцов раскрыл тайну отношений SHAMAN и Мизулиной
«Это фантазия»: защита Седоковой опровергла, что все квартиры были куплены Тиммой
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня