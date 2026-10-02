«Красный шелк» признан лучшим полнометражным фильмом на Дальневосточной кинопремии

В Хабаровске завершилась III Дальневосточная кинопремия. 2 октября на торжественной церемонии объявили лауреатов Национальной профессиональной награды за достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

Лучшим полнометражным фильмом признан исторический ретродетектив «Красный шелк» совместного российско-китайского производства. Картина собрала 700 миллионов рублей в российском прокате и 1,8 миллиона долларов в китайском. Фильм получил статус национального как в России, так и в Китае, а благодаря китайскому прокату стал самым успешным российским фильмом за рубежом в 2025 году.

В сентябре завершились съемки продолжения — «Черный шелк». Картина выйдет в прокат 31 марта 2027 года. Работа шла сразу в двух странах: в Китае на крупнейшей киностудии воссоздали Шанхай 30-х годов. По сюжету в город доставят загадочный груз, за которым будут охотиться агенты разных стран.

Производством занимается кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации. Дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат». Эксклюзивный дистрибьютор цифровых и телевизионных прав, а также зарубежный дистрибьютор — компания Art Pictures Distribution.

III Дальневосточная кинопремия проходила в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября. В программе были мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и церемония награждения победителей. К участию приглашались авторы полнометражных игровых, документальных, анимационных и многосерийных фильмов, созданных на Дальнем Востоке и в Арктике и об этих территориях.

Дальневосточная кинопремия учреждена по поручению президента России Владимира Путина и проводится с 2024 года. За это время она стала одной из ключевых отраслевых площадок, объединяющих представителей киноиндустрии, органов власти и институтов развития для продвижения кинопроизводства на Дальнем Востоке.



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