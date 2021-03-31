Во вторник, 30 апреля, телеведущая Ксения Бородина в ходе одного из YouTube-шоу стала невольной участницей приворота на Даву. Ритуал на любовь экс-бойфренда Бузовой провела гадалка на земле с якобы Ваганьковского кладбища. Приворот был проведен в шутку, однако при этом все равно может иметь плачевные последствия для знаменитости, утверждает ведьма Алена Полынь.

Прежде всего ведьма рассказала, что настоящий приворот делается вдали от камер и при соблюдении нескольких очень важных условий.

«Он делается на кладбище, ни в коем случае не снимается на видео. Ритуал происходит на парной могиле, где похоронены муж и жена с разницей между смертями не более трех лет. И оба в преклонном возрасте, что говорит о том, что они достаточно долго прожили вместе. Кладбищенский приворот крайне опасный и делается крайне редко», — эксклюзивно для 5-tv.ru сообщила эксперт в области магии.

По мнению Полынь, высмеивание магии грозит неприятными последствиями всем участникам ритуала, кроме Давы.

«Шутить над магией и силами крайне опасно, попадают под опасность и те, кто придумали, и гадалка, и Бородина. В самой большей безопасности оказался Дава, так как он не принимал в этом непосредственного участия. Они высмеяли силы, последствия могут быть какие угодно, есть законы вселенского характера. Могут быть проблемы с их здоровьем и со здоровьем близких, поэтому прежде чем шутить надо подумать», — заключила ведьма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Полынь предрекла печальную судьбу несовершеннолетней дочке актера Алексея Панина.