Заказчик отказался от опрокинувшегося на верфи в Ленобласти траулера

Компания-заказчик траулера, который 30 марта опрокинулся на верфи под Петербугом, решила отказаться от приема судна. Об этом сообщили представители мурманской фирмы. На заводе «Пелла», где произошло ЧП работают следователи. Изъяты документы и видеозаписи инцидента. Пока нет ни одной официальной версии.

Уголовное дело возбуждено о нарушении техники безопасности при строительных работах. В момент ЧП на борту находились 80 рабочих. Причины опрокидывания судна не установлены. По словам очевидцев, крен был настолько резким, что людям пришлось прыгать на причал, в воду и вплавь добираться до берега. Двое госпитализированы. Позднее тела двух погибших водолазы обнаружили в трюме.

Вокруг траулера сейчас установлены боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.