Глызин опубликовал снимок Долиной без фотошопа

Эстрадный певец Алексей Глызин выложил на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен в компании певицы Ларисы Долиной и гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова.

«Всех на фото узнали?» — подписал исполнитель пост.

Судя комментариям к опубликованному фото, подписчики Глызина были шокированы тем, как на самом деле выглядит Долина. Дело в том, что исполнитель хита «Зимний сад» выложил необработанный в фоторедакторе снимок, на котором певица показала свое «истинное лицо» — совсем не такое, с каким ее привыкли видеть поклонники, а значительно постаревшее.

Instagram @alexey.glyzin

В комментариях к посту Глызина подписчики отмечают, насколько велика бывает разница между фотографиями в микроблогах звезд российского шоу-бизнеса и тем, как они выглядят в действительности.

«Долина, какой ужас»;

«Бабушку потрепала сцена»;

«Долина… забыли включить фильтры?»;

«Зачем Долину такой выставлять?» — пишут недовольные фолловеры.

Впрочем, некоторые пользователи, наоборот, похвалили певицу, представшую в естественном виде, и подчеркнули, что для своих лет она выглядит хорошо.

«Лариса Долина — королева, красавица, а какой у нее голос!»;

«По-моему, прекрасно выглядит для своего возраста», — отозвались защитники певицы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лариса Долина рассказала о своей новой «супердиете»: певица не ест фрукты и ягоды, зато «налегает» на мясо и рыбу.