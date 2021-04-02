Крепкий сон и здоровые ноги: видео с Навальным из колонии во Владимире

Блогер Алексей Навальный, который отбывает срок во Владимирской колонии прекрасно себя чувствует и сладко спит. О чем свидетельствуют видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что он прекрасно ходит и сообщения о том, что у него болит нога рассыпаются, как карточный домик. По традиции блогер симулирует, продолжая нагнетать вокруг своей персоны информационное поле.

В частности, он легкой и уверенной походкой прохаживается среди тюремных нар. Его правая нога прекрасно им ощущается и функционирует. А ведь еще недавно он через помощников сообщал в постах, что «уже с кровати встать тяжело и больно». Во время его неспешной прогулки с чашечкой чая к нему подходит сотрудник колонии, который вежливо просит осужденного Навального приступить к коллективному труду вместе с другими. Но блогер отказывается убирать территорию общего пользования, хотя это касается каждого заключенного. Также он получил замечание из-за внешнего вида. На кадрах видно, что он после некоторого препирательства все же поправляет рубашку.

Ранее во ФСИН поясняли, что за неоднократный отказ выполнять дежурного по камере, а также за нарушение установленной формы одежды Алексею Навальному выносили выговоры. Касались они и несоблюдения распорядка дня.

Славится «сиделец» и крепким сном. Что доказывает ночное видео из колонии. Навальный спит в берушах и маске. Ему никто не мешает и не прерывает благостный отдых.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока блогер находился на лечении в Германии, в отношении него требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального, что и было сделано 17 января в аэропорту «Шереметьево» по приезде его из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание блогеру на реальное. Ему назначили три с половиной года колонии общего режима. В срок заключения засчитывается нахождение под домашним арестом из расчета один день за один день, а также его нахождение под стражей с 17 января по 2 февраля 2021 года. Таким образом, в колонии он проведет два года и восемь месяцев.

Также в отношении блогера возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований его организациям на сумму около 365 миллионов рублей. Следствие считает, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.