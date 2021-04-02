Крепкий сон и здоровые ноги: видео с Навальным из колонии во Владимире
В последнее время в постах в сети, известный блогер представлен чуть ли не мучеником, здоровье которого якобы сильно подорвано. На поверку все оказалось немного не так.
Фото, видео: Instagram @navalny; 5-tv.ru
Блогер Алексей Навальный, который отбывает срок во Владимирской колонии прекрасно себя чувствует и сладко спит. О чем свидетельствуют видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, что он прекрасно ходит и сообщения о том, что у него болит нога рассыпаются, как карточный домик. По традиции блогер симулирует, продолжая нагнетать вокруг своей персоны информационное поле.
В частности, он легкой и уверенной походкой прохаживается среди тюремных нар. Его правая нога прекрасно им ощущается и функционирует. А ведь еще недавно он через помощников сообщал в постах, что «уже с кровати встать тяжело и больно». Во время его неспешной прогулки с чашечкой чая к нему подходит сотрудник колонии, который вежливо просит осужденного Навального приступить к коллективному труду вместе с другими. Но блогер отказывается убирать территорию общего пользования, хотя это касается каждого заключенного. Также он получил замечание из-за внешнего вида. На кадрах видно, что он после некоторого препирательства все же поправляет рубашку.
Ранее во ФСИН поясняли, что за неоднократный отказ выполнять дежурного по камере, а также за нарушение установленной формы одежды Алексею Навальному выносили выговоры. Касались они и несоблюдения распорядка дня.
Славится «сиделец» и крепким сном. Что доказывает ночное видео из колонии. Навальный спит в берушах и маске. Ему никто не мешает и не прерывает благостный отдых.
Читайте также
70%
0.26 89.59
0.64
Нашли ошибку?