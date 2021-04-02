Крепкий сон и здоровые ноги: видео с Навальным из колонии во Владимире

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 5 334

В последнее время в постах в сети, известный блогер представлен чуть ли не мучеником, здоровье которого якобы сильно подорвано. На поверку все оказалось немного не так.

Фото, видео: Instagram @navalny; 5-tv.ru

Блогер Алексей Навальный, который отбывает срок во Владимирской колонии прекрасно себя чувствует и сладко спит. О чем свидетельствуют видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что он прекрасно ходит и сообщения о том, что у него болит нога рассыпаются, как карточный домик. По традиции блогер симулирует, продолжая нагнетать вокруг своей персоны информационное поле.

В частности, он легкой и уверенной походкой прохаживается среди тюремных нар. Его правая нога прекрасно им ощущается и функционирует. А ведь еще недавно он через помощников сообщал в постах, что «уже с кровати встать тяжело и больно». Во время его неспешной прогулки с чашечкой чая к нему подходит сотрудник колонии, который вежливо просит осужденного Навального приступить к коллективному труду вместе с другими. Но блогер отказывается убирать территорию общего пользования, хотя это касается каждого заключенного. Также он получил замечание из-за внешнего вида. На кадрах видно, что он после некоторого препирательства все же поправляет рубашку.

Ранее во ФСИН поясняли, что за неоднократный отказ выполнять дежурного по камере, а также за нарушение установленной формы одежды Алексею Навальному выносили выговоры. Касались они и несоблюдения распорядка дня.

Славится «сиделец» и крепким сном. Что доказывает ночное видео из колонии. Навальный спит в берушах и маске. Ему никто не мешает и не прерывает благостный отдых.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока блогер находился на лечении в Германии, в отношении него требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального, что и было сделано 17 января в аэропорту «Шереметьево» по приезде его из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание блогеру на реальное. Ему назначили три с половиной года колонии общего режима. В срок заключения засчитывается нахождение под домашним арестом из расчета один день за один день, а также его нахождение под стражей с 17 января по 2 февраля 2021 года. Таким образом, в колонии он проведет два года и восемь месяцев.

Также в отношении блогера возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований его организациям на сумму около 365 миллионов рублей. Следствие считает, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором ветеран ВОВ выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

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