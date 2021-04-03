Жаркая весна: ТОП-4 знака зодиака, которые будут склонны к изменам в апреле-2021

В апреле 2021 года звезды уготовили для четырех представителей зодиакального круга жаркие любовные приключения — они не смогут устоять перед соблазном и даже могут решиться на измену!

Те, кто в данный момент свободен от романтических обязательств, испытают новую влюбленность. В середине весны их ждут страстные свидания с горячими продолжениями. Хуже всего придется семейным — на горизонте появится невероятно привлекательный объект, и это может в корне изменить их жизнь.

Рак

Положение Раков в апреле будет во многом зависеть от того, как на их возбужденное состояние отреагируют близкие. Если спутник или супруг заметит, что вы поддались новому чувству и попытается удержать вас, есть шанс сохранить семью и избежать скандала. Если же нет, разрыв неизбежен. Кроме того, существует вероятность, что увлечение будет кратковременным, и страсть схлынет уже после нескольких свиданий. Тогда вы останетесь одни и будете сожалеть о содеянном. Звезды настоятельно рекомендуют взвешивать свои поступки и постараться не расшатывать семейную лодку.

Лев

Львы обожают любовные приключения, и, пожалуй, каждая весна для них одинакова — полна сексуальных намеков, тайных желаний и жажды нового. Однако, как и большинство увлечений представителей этого знака, страстная лихорадка продлится недолго. Так что вторым половинкам и супругам Львов не стоит опасаться разрыва. Скорее всего, тяжелых последствий интрижки за собой не повлекут. А вот одиноких Львов апрель наградит за долгое ожидание — они наконец встретят спутника жизни и будут несказанно счастливы.

Скорпион

Вероятность развода или расставания с партнером этой весной очень велика для Скорпионов. И дело не только в том, что стало тепло и прекрасные женские ножки выглянули из-под зимних пальто. Просто близится критический момент, точка кипения — долгое время представители этого знака были недовольны имеющимися отношениями и потребительскими замашками благоверного. Сомнения будут одолевать Скорпионов и при встрече с новым очаровательным партнером, но апрельские чары будут сильнее разума. Страстный роман неизбежен!

Козерог

Уже очень скоро желание вновь ощутить близость с возлюбленным станет невыносимым. Козероги так истосковались по любви, что не могут думать ни о чем другом. Это касается даже тех, кто состоит в отношениях или браке. Угасшие чувства или отстраненность партнера заставят представителей этого знака буквально пуститься во все тяжкие. И хоть встреча с перспективным спутником маловероятна, как минимум кратковременная связь неминуема. В семье изменника-Козерога, безусловно, заметят происходящее — возможны крупные ссоры и даже развод.

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