Скрытые сигналы: Как по руке мужчины определить, каков он в постели

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист Эксклюзив 5 164

Пальцы на руке могут многое рассказать о вашем избраннике.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera; 5-tv.ru

Какая женщина не задумывалась о размере достоинства своего избранника перед первым интимным свиданием? Чтобы не гадать на кофейной гуще, что вас ждет в постели, и не испытать разочарование, есть способ узнать все заранее, не дожидаясь, пока ваш кавалер разденется. Секретом в беседе с 5-tv.ru раскрыла психолог и сексолог Алия Королева.

Рассказать об интересующей вас части тела могут руки мужчины. По словам эксперта, нужно смотреть на то, как сложена кисть. Форма пальцев в большинстве случаев точно повторяет форму члена.

«Чтобы понять, нужно смотреть на кисть в целом — какая она, как сложена, какие пальцы, ровные они или нет. Потому что у мужчин, у которых красиво сложен член, у которых он внушительного объема и длины, они имеют такие же и руки — крупные, ровные, мясистые. Смотрите на кость, на длину пальцев. Например, если у мужчины основание пальца утолщенное, а кончик более узкий, то, как правило, такую же форму будет иметь и член», — рассказала сексолог.

Поведать руки мужчины могут и о его характере, а значит и о том, как он будет вести себя в постели. Для этого, по словам психолога, нужно посмотреть на длину двух пальцев — указательного и безымянного.

«Обратите внимание на безымянный и указательный пальцы. Если безымянный короче, значит, человек занимает более пассивную позицию. Если наоборот, это говорит о более активной позиции по жизни, и, как правило, у большинства мужчин безымянный палец длиннее», — объяснила Королева.

К слову, руки — очень говорящая часть тела. Они могут помочь понять многое о характере человека и даже о том, каким он будет в отношениях. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожидать от мужчины с маникюром.

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