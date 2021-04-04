СК начал проверку по делу о гибели сына худрука детской студии «Непоседы»

Следственный комитет РФ начал проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян — Кирилла. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного управления СК РФ по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий.

«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», — пояснила она в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подросток погиб при попытке сделать эффектное селфи. По предварительной информации, он упал с крыши, куда выбрался из окна своей спальни на третьем этаже.

Врадий уточнила, что сам погибший Кирилл и его семья «характеризуются положительно». По результатам проведенной проверки следователя будет принято процессуальное решение.

Кириллу только на днях исполнилось 14 лет. Нежное поздравление его мать Елена Пинджоян разместила на своей странице в Instagram.

«Кирюшенька… Кирилл… Кирилл Александрович… Ты пришел ко мне 14 лет назад. Спасибо. Будь любим! Будь счастлив! Будь здоров! Будь успешен! А я всегда рядом. Верю в тебя! И люблю безмерно…» — написала мать.

Instagram @elenapindzhoyan

«Непоседы» — известная на всю страну детская студия, основанная Еленой Пинджоян. Будучи ее бессменным руководителем, она открыла немало будущих звезд. Среди них — артисты Влад Топалов, Сергей Лазарев, солистки «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина, Юлия Малиновская, Настя Задорожная и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что PR-директор рассказал о деталях гибели сына худрука театра-студии «Непоседы».