СК начал проверку по делу о гибели сына худрука детской студии «Непоседы»

|
Анастасия Шадская
4 016

Единственный ребенок Елены Пинджоян погиб в ночь на 4 апреля.

СК начал проверку по делу о гибели сына худрука детской студии «Непоседы»

Фото: Instagram @elenapindzhoyan

Следственный комитет РФ начал проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян — Кирилла. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного управления СК РФ по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий.

«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», — пояснила она в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подросток погиб при попытке сделать эффектное селфи. По предварительной информации, он упал с крыши, куда выбрался из окна своей спальни на третьем этаже.

Врадий уточнила, что сам погибший Кирилл и его семья «характеризуются положительно». По результатам проведенной проверки следователя будет принято процессуальное решение.

Кириллу только на днях исполнилось 14 лет. Нежное поздравление его мать Елена Пинджоян разместила на своей странице в Instagram.

«Кирюшенька… Кирилл… Кирилл Александрович… Ты пришел ко мне 14 лет назад. Спасибо. Будь любим! Будь счастлив! Будь здоров! Будь успешен! А я всегда рядом. Верю в тебя! И люблю безмерно…» — написала мать.

Instagram @elenapindzhoyan

«Непоседы» — известная на всю страну детская студия, основанная Еленой Пинджоян. Будучи ее бессменным руководителем, она открыла немало будущих звезд. Среди них — артисты Влад Топалов, Сергей Лазарев, солистки «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина, Юлия Малиновская, Настя Задорожная и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что PR-директор рассказал о деталях гибели сына худрука театра-студии «Непоседы».

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
76.07
0.26 89.59
0.64
Прекрати! Что раздражает представителей разных знаков зодиака?

Последние новости

18:45
Россияне стали чаще материться в соцсетях после запрета на брань
18:37
Бывший сотрудник СК Петербурга задержан по подозрению в хищении казенных денег
18:28
Прекрати! Что раздражает представителей разных знаков зодиака?
18:19
Стало известно, когда в России заработает Единый реестр видов контроля
18:11
Зеленский подписал указ о санкциях против Россотрудничества
18:04
В национальном парке Коми погибли двое путешественников

Сейчас читают

СК начал проверку по делу о гибели сына худрука детской студии «Непоседы»
Меркурий в Овне разжигает конфликты: астропрогноз на неделю с 5 по 11 апреля
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака