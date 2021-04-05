«Разбила сердце в тысячу свечей»: под маской Единорога скрывалась Ирина Дубцова

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Екатерина Бородина
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Раскрытие персонажа певицы очень расстроило дочь Филиппа Киркорова.

«Разбила сердце в тысячу свечей»: под маской Единорога скрывалась Ирина Дубцова

Фото: Instagram @dubtsova_official

Очередное разоблачение в шоу «Маска» прошло в воскресенье, 4 апреля. Передачу пришлось покинуть Ирине Дубцовой, которая выступала на сцене под маской Единорога. Раскрытие этого персонажа особенно расстроило дочь Филиппа Киркорова, который состоит в жюри проекта.

«Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски. Сколько слез было пролито. Спасибо, Ира, тебе за твое творчество и талант! Ты в наших сердцах как самый яркий герой шоу Маска! Ты иллюзия Аллы-Виктории и разбила ее сердце в тысячу свечей», — поделился певец на личной странице в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Многие телезрители еще до финала выпуска догадались, что именно Ирина Дубцова выступала в костюме сказочного животного. Кроме того, сами члены жюри единогласно пришли к такому выводу, несмотря на то, что в качестве альтернативного варианта рассматривалась и певица Наталья Подольская.

Примечательно, что Киркоров в самом начале выпуска заявил, что больше не намерен потакать прихотям своей дочки, которая всем сердцем болела именно за Единорога, и активно участвовал в раскрытии этого персонажа.

Поклонники артиста в очередной раз выразили свое восхищение проекту.

«Суперское шоу»

«Лучшие»

«Да, я тоже знала, что это она. Обожаю эту красавицу!»

Ирина Дубцова хоть и выбыла из участия в телепередаче, однако не осталась с пустыми руками. В день показа нового выпуска шоу «Маска» прошла церемония награждения международной профессиональной премии «BraVo», где певица получила премию в номинации «Поэт-песенник года».

Сейчас в шоу «Маска» осталось семь участников из 14. Ранее были раскрыты личности Солнца, Черной Пантеры, Ананаса, Пингвина, Банана и Розовой Пантеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какого негласного фаворита выбрали зрители шоу «Маска».

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