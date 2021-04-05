Анна Калашникова оказалась связана с организатором «голых» съемок в ОАЭ

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Георгий Иванов
Эксклюзив 1 062

По словам телеведущей, обнаженных девушек пригласил владелец отеля «для своего удовольствия».

Фото, видео: Instagram @annakalash; 5-tv.ru

В Дубае полиция задержала участниц откровенной фотосессии, которые устроили съемку прямо на балконе одного из элитных отелей. Публичное обнажение считается в ОАЭ серьезным преступлением, теперь девушкам грозит до полугода тюрьмы.

Российская модель и телеведущая Анна Калашникова, получившая широкую известность после громкого романа с певцом Прохором Шаляпиным, прилетела в Дубай на неделю моды. Оказалось, что звезда подиума косвенно связана с организатором «голых» съемок.

«Друг моего друга, который владеет апартаментами и всем зданием, в котором проходила фотосессия, просто для своего удовольствия, по фану позвал огромное количество девушек и устроил такую фотосессию. Тут все шокированы, абсолютно все», — рассказала Калашникова.

По словам телеведущей, сейчас задержание обнаженных моделей стало самой обсуждаемой темой у местного бомонда.

«Все мои знакомые мне показывают видео и рассказывают об этой истории», — поделилась модель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ОАЭ за публичное обнажение задержали порядка 40 человек, среди которых восемь россиянок. Модели без одежды позировали перед камерами на балконе дорогих апартаментов. Другим постояльцам подобное поведение в арабской стране показалось недопустимым, они засняли все на камеру и отправили в качестве доказательства в полицию.

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