Анна Калашникова оказалась связана с организатором «голых» съемок в ОАЭ
По словам телеведущей, обнаженных девушек пригласил владелец отеля «для своего удовольствия».
Фото, видео: Instagram @annakalash; 5-tv.ru
В Дубае полиция задержала участниц откровенной фотосессии, которые устроили съемку прямо на балконе одного из элитных отелей. Публичное обнажение считается в ОАЭ серьезным преступлением, теперь девушкам грозит до полугода тюрьмы.
Российская модель и телеведущая Анна Калашникова, получившая широкую известность после громкого романа с певцом Прохором Шаляпиным, прилетела в Дубай на неделю моды. Оказалось, что звезда подиума косвенно связана с организатором «голых» съемок.
«Друг моего друга, который владеет апартаментами и всем зданием, в котором проходила фотосессия, просто для своего удовольствия, по фану позвал огромное количество девушек и устроил такую фотосессию. Тут все шокированы, абсолютно все», — рассказала Калашникова.
По словам телеведущей, сейчас задержание обнаженных моделей стало самой обсуждаемой темой у местного бомонда.
«Все мои знакомые мне показывают видео и рассказывают об этой истории», — поделилась модель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ОАЭ за публичное обнажение задержали порядка 40 человек, среди которых восемь россиянок. Модели без одежды позировали перед камерами на балконе дорогих апартаментов. Другим постояльцам подобное поведение в арабской стране показалось недопустимым, они засняли все на камеру и отправили в качестве доказательства в полицию.
Читайте также
53%
0.54 90.00
0.41
Нашли ошибку?