Красивых россиянок и украинок задержали в Дубае из-за голой фотосессии на балконе

Группу украинок и россиянок задержали в Дубае за участие в обнаженной фотосессии на балконе одного из небоскребов. Это случилось, когда снятое очевидцами видео попало в соцсети.

На ролике видно, как более десяти девушек старательно позировали перед фотографом. Как позже стало известно изданию Daily Mail, съемки могли предназначаться для специализированного израильского сайта. Возможно, речь шла о съемках порно.

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Все участники фотосессии были задержаны полицией Дубая, среди них были гражданки России, Украины, Белоруссии и Молдавии. По закону им грозит как минимум штраф в пять тысяч дирхамов — около 100 тысяч рублей по нынешнему курсу. Не исключено, что могут даже окажутся в тюрьме.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Петербурга снимала порно с малолетней дочерью ради денег.