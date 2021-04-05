Домой к модельеру Зайцеву пришли правоохранители

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Игорь Рязов
Эксклюзив 3 461

О визите участкового и сотрудников прокуратуры 5-tv.ru сообщил помощник известного российского кутюрье.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova; 5-tv.ru

Домой к известному российскому модельеру Вячеславу Зайцеву пришли сотрудники прокуратуры и участковый. Об этом 5-tv.ru сообщил помощник известного российского кутюрье по имени Олег.

«Правоохранительные органы были, был участковый, была прокуратура. Сегодня приезжали. По теме как себя чувствует Вячеслав Михайлович, и кто с ним рядом — и все», — сообщил помощник Зайцева.

Мужчина также уточнил, что никакого допроса не было — правоохранители «просто приехали». С его слов, участковый регулярно заезжает проведать Вячеслава Михайловича.

«Он просто приехал и спросил, как Вячеслав Михайлович себя чувствует. Все нормально, нормально себя чувствует», — подытожил помощник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура проверит данные о попытках опекунов разорить Вячеслава Зайцева. Сын 83-летнего модельера прежде заявлял, что в окружении Зайцева есть злоумышленники, претендующие на его имущество.

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