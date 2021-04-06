Фреон не пройдет! Почему замороженные продукты в магазинах РФ оказались под угрозой

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В стране прогнозируют дефицит охлаждающих газов из-за ужесточения правил их ввоза в страну. Провоз хладагентов без лицензии на территорию РФ будет возможен до 18 апреля.

Фото, видео: ТАСС / Курсков Евгений; 5-tv.ru

В российских магазинах может заметно потеплеть. Под угрозой замороженные продукты. Кроме того, у производителей сельхозпродукции могут возникнуть проблемы с ее хранением. В стране прогнозируют дефицит охлаждающих газов, которыми заправляют холодильники, так называемых, фреонов.

Евразийская комиссия ужесточила правила его ввоза, а порядок получения лицензии пока никак не прописан, — говорят производители. В конечном итоге могут пострадать потребители. Более того, под удар могут попасть даже автолюбители. Корреспондент МИЦ «Известия» Владислав Чухров разбирался в ситуации. Подробности в репортаже.

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