Фреон не пройдет! Почему замороженные продукты в магазинах РФ оказались под угрозой

В российских магазинах может заметно потеплеть. Под угрозой замороженные продукты. Кроме того, у производителей сельхозпродукции могут возникнуть проблемы с ее хранением. В стране прогнозируют дефицит охлаждающих газов, которыми заправляют холодильники, так называемых, фреонов.

Евразийская комиссия ужесточила правила его ввоза, а порядок получения лицензии пока никак не прописан, — говорят производители. В конечном итоге могут пострадать потребители. Более того, под удар могут попасть даже автолюбители. Корреспондент МИЦ «Известия» Владислав Чухров разбирался в ситуации. Подробности в репортаже.