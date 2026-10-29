«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил на саммите «Россия — Африка» экспортные образцы российского вооружения, включая беспилотники. Кадры с выставки публикует 5-tv.ru.

На стенде также показали барражирующий боеприпас и различные образцы стрелкового оружия.

Особый интерес к беспилотным технологиям проявили представители Сенегала. Участник саммита Амедин Шериф рассказал, что страна рассматривает возможность использования российских БПЛА для охраны границ.

«Сегодня все взгляды обращены на Россию, <…> Россия сегодня добилась отличных результатов. Поэтому сейчас все обращаются к России и хотят приобретать российское оружие. <…> Например, сейчас Сенегал заинтересован в использовании беспилотников для охраны границ», — сказал Шериф.

По его словам, сенегальская сторона хотела бы изучить возможности практической организации закупок российского вооружения. Речь идет в том числе о беспилотниках и, возможно, вертолетах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье представили новую версию российского дрондетектора «Набат V.3», способного обнаруживать беспилотники и перехватывать видеосигнал с их камер. «Набат» поступил в войска еще в 2023 году. Третья версия устройства может обнаруживать дроны на расстоянии до 30 километров и работать в широком диапазоне частот.

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